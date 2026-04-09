Recorte de Milei: En qué organismos estatales se redujeron más empleos públicos

En febrero, la dotación de personal en la administración pública nacional se redujo en 1.737 cargos

Del total de la caída, la administración centralizada representó un 24%, la descentralizada un 34% y las empresas y sociedades un 20%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo.

La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades se redujo un 0,6% (1.737 cargos) durante febrero de 2026, según un estudio privado. En relación a diciembre de 2023, la reducción es de 64.521 cargos, equivalente al 18,9%, con grandes diferencias entre organismos, señaló el economista Nadin Argañaraz.

El trabajo precisó que “en el mes de febrero de 2026, la dotación fue de 276.952 cargos” y en consecuencia, “con relación a los 341.473 del mes de diciembre de 2023, se tiene una caída de 64.521 cargos”.

Del total de la caída, la administración centralizada representó un 24%, la descentralizada un 34% y las empresas y sociedades un 20%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo.

“Si se analiza la intensidad de la reducción de cada una de las instituciones, dada la manera en que se registran los cargos, se tiene que cuatro (entre las de mayor baja en el empleo) redujeron el 100%, es decir que desaparecieron”, añadió.

Ellos son el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). _