Uno por uno, los principales aumentos que impactan en octubre en San Juan El décimo mes del año llega con nuevos ajustes en rubros sensibles para la economía familiar que volverán a presionar sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El inicio de octubre trae consigo una nueva ola de incrementos que presionará sobre el costo de vida en Argentina. Desde este martes, varios rubros clave experimentarán alzas que repercutirán directamente en el bolsillo de los hogares, en un contexto de ajustes escalonados en distintos sectores de la economía de San Juan.

Las empresas de medicina prepaga aplicarán ajustes de entre 1,9% y 2,4% tanto en cuotas como en copagos. Según informó la Superintendencia de Servicios de Salud, los afiliados podrán consultar sus planes y tarifas en línea, y además se habilitará la posibilidad de disponer de los excedentes de aportes derivados, hasta ahora retenidos por las compañías.

En tanto, los combustibles podrían registrar un nuevo aumento vinculado a la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos, lo que se trasladará al precio final de la nafta y el gasoil.

Por último, se espera la confirmación de un ajuste en las tarifas de luz y gas, estimado en torno al 1,9%, de acuerdo con el esquema de incrementos mensuales definidos en la Revisión Quinquenal de Tarifas.

Con estos aumentos, octubre se presenta como otro mes complejo para los consumidores, que deberán afrontar nuevos desafíos en su economía cotidiana, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC reflejará el impacto de estas alzas en la inflación general.