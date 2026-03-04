Boca Juniors goleó a Lanús 3-0 en el Torneo Apertura y cortó su mala racha

Boca Juniors volvió a sonreír en la Liga Profesional luego de una contundente victoria por 3-0 ante Lanús en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez , por el Torneo Apertura 2026 . El equipo dirigido por Claudio Úbeda se impuso con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Ángel Merentiel (2) , y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos .

Desde los primeros minutos el equipo visitante mostró mayor iniciativa y buscó imponer condiciones en campo rival.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos del primer tiempo , cuando Santiago Ascacíbar apareció para marcar un golazo, el primero suyo en de Boca Juniors . El mediocampista aprovechó una jugada ofensiva del Xeneize y venció al arquero Nahuel Losada , que poco pudo hacer ante la definición.

¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...

El dominio de Boca continuó y, a los 29 minutos de la primera etapa, llegó el segundo gol del encuentro. Miguel Ángel Merentiel ganó en el área y convirtió de cabeza el 2-0, ampliando la ventaja para el conjunto visitante antes del descanso.

¡LA BESTIA NO FALLÓ! Aranda llegó a fondo, tiró el centro y tras el despeje de Losada, Miguel Merentiel puso el 2-0 de Boca sobre Lanús.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/oXR6d5ZJvV — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 5, 2026

Merentiel liquidó el partido en el complemento

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda manejó el ritmo del encuentro y supo aprovechar los espacios que dejó Lanús, que intentó reaccionar con algunos cambios dispuestos por Mauricio Pellegrino.

La sentencia llegó a los 18 minutos del complemento, nuevamente a través de Miguel Ángel Merentiel, quien definió con precisión para establecer el 3-0 definitivo para Boca Juniors en La Fortaleza, luego de un gran pase de Leandro Paredes.

EL PASE DE LEANDRO PAREDES.



GOLAZO DE MIGUEL MERENTIEL para el 3-0 de #BOCA ante Lanús.

El delantero uruguayo incluso tuvo la posibilidad de marcar su tercer gol de la noche, pero el arquero Nahuel Losada evitó el tanto, impidiendo que la goleada fuera aún mayor.

Durante el tramo final, Lanús intentó descontar con remates de Felipe Peña Biafore, Matías Sepúlveda y Agustín Medina, aunque Agustín Marchesín respondió con seguridad y mantuvo su arco en cero.

Con este resultado, Boca Juniors volvió a sumar de a tres en la Liga Profesional y dejó atrás una racha negativa de cuatro partidos sin victorias, mientras que Lanús no pudo hacer valer la localía pese al impulso reciente tras su título internacional.

Síntesis Lanús Boca

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Goles:

15' PT Santiago Ascacíbar (Boca)

29' PT Miguel Ángel Merentiel (Boca)

18' ST Miguel Ángel Merentiel (Boca)

Cambios

Lanús:

ST 0' Dylan Aquino por Ramiro Carrera.

ST 0' Thomas de Martis por Franco Watson.

ST 15' Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio.

ST 26' Lucas Besozzi por Walter Bou.

ST 36' Felipe Peña Biafore por Agustín Medina.

Boca Juniors:

ST 41' Tomás Belmonte por Leandro Paredes.

ST 41' Iker Zufiaurre por Adam Bareiro.