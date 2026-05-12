    • 12 de mayo de 2026 - 20:05

    Buscan intensamente a un sanjuanino que desapareció de su casa: piden colaboración para encontrarlo

    La Policía y sus familiares difundieron sus características físicas y solicitaron a la comunidad aportar cualquier información del hombre de 62 años.

    Pedro Saúl Quiroga.-

    Pedro Saúl Quiroga.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las autoridades provinciales y familiares de Pedro Saúl Quiroga intensificaron la búsqueda del hombre de 62 años, quien permanece desaparecido. Ante la falta de novedades sobre su ubicación, se puso en marcha un operativo de rastrillaje y difusión de su imagen en distintos puntos de la provincia.

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    De acuerdo con los datos oficiales, Quiroga fue visto por última vez durante este martes y no volvió a tener contacto con su entorno, lo que generó preocupación entre sus allegados y motivó la intervención policial.

    Según la descripción difundida, el hombre tiene una contextura física robusta, mide alrededor de 1,60 metros y posee tez trigueña. Además, tiene ojos negros y cabello corto, lacio y de color negro.

    Entre sus rasgos distintivos, las autoridades señalaron que presenta manchas oscuras producto de quemaduras en el rostro y una desviación en el ojo izquierdo, características que podrían facilitar su identificación.

    Al momento de desaparecer, Pedro Saúl Quiroga vestía una camisa de grafa marrón y utilizaba calzado talle 41.

    Desde la Policía solicitaron la colaboración de la comunidad y recordaron que cualquier dato que pueda contribuir a localizarlo debe ser informado de inmediato al 911 o en la dependencia policial más cercana.

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