Ciclo de Cine gratis en Filosofía de la UNSJ

Todos los miércoles de septiembre se lleva a cabo el ciclo de cines gratis en el salón de actos de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la UNSJ. Es una invitación de la Secretaria de Extensión Universitaria con el auspicio del Gobierno de San Juan. Hoy, miércoles, 10 de septiembre se proyectará la película “Lover Ranch”. Historia de la muerte de Ringo Bonavena en Reno, Estados Unidos. Con Helen Mirren y Joe Pesci. Dir, Taylor Hackfor.

Este histórico ciclo de cine, cumple sus 28 años consecutivos. Fue creado en setiembre de 1998 y es único en el país por su continuidad, declarado de Interés Provincial, Legislativo, Municipal, Universitario, de Interés Cultural Nacional e Histórico Cultural por la Cámara de Diputados de la Nación.

Carlos Cerimedo

Coordinador