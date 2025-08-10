Historia de la prensa escrita en San Juan

Señor director:

Existen tres libros que pueden descargarse del sitio de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ. Ellos dan cuenta de la historia de la prensa escrita en. Juntos abarcan desde 1825 hasta 1864, es decir, desde el primer periódico en la provincia, “El defensor de la Carta de Mayo”, hasta los tiempos de la reedición de diario “El Zonda” en la gobernación de Sarmiento. Hace una década comenzaron esos trabajos de investigación y por tal motivo, el jueves 14 de agosto a las 17 horas, habrá una ceremonia en la Sala de Audio y Video de esa Facultad.

Las investigaciones se concretaron por parte de personal de la UNSJ en el ámbito del Instituto de Historia Regional y Argentina “Héctor D. Arias” de la FFHA, como proyecto de recuperación y valorización histórica de la prensa provincial. Los materiales resultantes no sólo ofrecen un registro completo de los periódicos que aparecieron en San Juan, sino que también profundizan en los contenidos de cada medio y su relevancia en la coyuntura histórica.

Prensa – UNSJ