Premio a la excelencia para un club rotario

Señor director:

Gran alegría me provocó la noticia de que el Rotary Club de Rivadavia fue distinguido por su excelencia en materia de institución de bien público durante el período 2024-2025. Conozco a la gente que trabaja en esta entidad y realmente son dignos destinatarios de esta distinción que según Rotary Internacional se otorga por “fomentar una experiencia positiva para sus socios y reflejar los valores de Rotary”.

El diploma correspondiente está firmado por Stephanie A. Urchick, presidenta de Rotay Internacional y Mark Daniel Maloney, Presidente de la Fundación Rotaria, esta última entidad que también intervino en la selección de los clubes distinguidos.

Hago llegar mis felicitaciones a las autoridades de la comisión directiva del Rotary de Rivadavia, como también a todos los socios que forman esta gran familia.

José España

Vecino de Capital