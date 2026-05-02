1º de Mayo, una recordación entre la memoria obrera y tensiones del presente

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El Día del Trabajador, conmemorado ayer viernes no ha sido una efeméride más en el calendario. Su raíz histórica, marcada por la lucha de los llamados "Mártires de Chicago" en 1886, recuerda que los derechos laborales no fueron concesiones espontáneas, sino conquistas logradas a costa de organización, sacrificio y, en muchos casos, represión. La demanda por la jornada de ocho horas sintetizó entonces un anhelo universal, tendiente a equilibrar la vida laboral con la dignidad humana.

A más de un siglo de aquellos hechos, la jornada recordada en la víspera se vivió en esencia como un tiempo de reflexión colectiva. En la Argentina de 2026, el 1° de mayo volvió a vivirse entre movilizaciones sindicales, reuniones familiares y un clima social atravesado por la incertidumbre. Lejos de ser una celebración plena, el día expuso las tensiones propias de un país que parece transitar una economía a dos velocidades.

Por un lado, algunos indicadores macroeconómicos sugieren una etapa de estabilización, acompañada por expectativas empresariales optimistas: la gran mayoría de los empleadores proyecta crecimiento en sus actividades durante este año. Sin embargo, esa percepción no encuentra un correlato equivalente en el mundo del trabajo. Menos de la mitad de los trabajadores comparte ese optimismo, lo que revela un desfasaje significativo entre quienes generan empleo y quienes dependen de él.

Este contraste se vuelve aún más evidente en el contexto de la reciente reforma laboral, que introdujo cambios sustanciales en el régimen de indemnizaciones y bases salariales, incluyendo la eliminación del aguinaldo del cálculo por despido. Por otra parte están los informes que hacen referencia a un deterioro del clima social, con una pérdida cercana a los 80.000 puestos de trabajo industriales registrados desde finales de 2023.