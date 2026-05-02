Día del Trabajador: una fecha que trascendió ideologías

Por Lic. Prof. Fernando A. Ocampo Bravo- Profesor

El 1° de Mayo adquirió su mayor protagonismo tras la Segunda Guerra Mundial gracias a los países de ideologías comunistas-socialistas, como la Unión Soviética, y el aumento de poder de los partidos de izquierda en los países capitalistas de Europa. Hasta el Vaticano se vio obligado a abrazar esta festividad y en 1954 el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo el Día de San José Obrero. Su objetivo era darle un tinte católico a un día que hasta entonces se mostraba hostil a la religión y, según ellos, se basaba en el odio.

El Día del Trabajo tuvo su origen en Chicago y otras ciudades estadounidenses el 1 de mayo de 1886, cuando aproximadamente 300 mil trabajadores comenzaron una huelga en busca de un trato más justo y de jornadas laborales de 8 horas, ya que en aquel entonces era normal trabajar más de 12 horas al día. La idea de ellos era: "8 horas para trabajar + 8 horas para el hogar + 8 horas dormir = 24 horas".

Ayer, 1 de mayo, se conmemoró el Día Internacional del Trabajador, una jornada de lucha y reflexión para el movimiento obrero mundial que honra a los "Mártires de Chicago" de 1886, quienes lucharon por la jornada laboral de 8 horas. Ayer, 1 de mayo, se conmemoró el Día Internacional del Trabajador, una jornada de lucha y reflexión para el movimiento obrero mundial que honra a los "Mártires de Chicago" de 1886, quienes lucharon por la jornada laboral de 8 horas.

La huelga, que estaba planeada para durar varios días, comenzó a tornarse violenta hasta que, el 4 de mayo, una bomba estalló en Chicago cerca de un grupo de policías que trataba de controlar las protestas durante la Revuelta de Haymarket. El enfrentamiento dejó un saldo de 67 oficiales heridos, de los cuales murieron siete y por parte de los trabajadores se estima que hubo cerca de 200 heridos y un número desconocido de muertos. Como consecuencia a los actos violentos, se inició una cacería en contra de los huelguistas. Detuvieron a ocho miembros de la Asociación Internacional del Pueblo Trabajador, quienes fueron tachados de anarquistas y luego serían condenados a muerte con la excepción de uno de ellos.