AMIA: memoria y recordación en nuestra provincia

(((EPI)) Jorge Antunez. Fue el único sanjuanino fallecido en el ataque a la AMIA.

A las 9:53 del 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y sacudió para siempre a toda la sociedad argentina.

Desde ese día y cada aniversario a esa hora exacta, suena una sirena para conmemorar a las 85 víctimas fatales del atentado, sus familiares y los más de 300 heridos que aún cargan con las huellas de ese acto de terrorismo.

Sin embargo, en cada acto no solo se invoca la memoria, sino que año tras año se hace más fuerte el reclamo de verdad y justicia, ya que a casi 32 años del hecho las heridas continúan abiertas.

Memoria, verdad y justicia es hoy un reclamo que trasciende generaciones, fronteras y que no se silenciará hasta que encuentre respuesta.

Lo que expone los párrafos anteriores suele escucharse cuando en cada julio la sociedad toda se encuentra en un acto necesario para los que asistimos, necesario e ineludible.

Memoria, verdad y justicia es hoy un reclamo que trasciende generaciones, fronteras y que no se silenciará hasta que encuentre respuesta. Memoria, verdad y justicia es hoy un reclamo que trasciende generaciones, fronteras y que no se silenciará hasta que encuentre respuesta.

Autoridades municipales y provinciales junto con la ciudadanía toda escuchamos los nombres de los fallecidos y juntos hermanados pedimos no olvidar.

El último acto en la sede social de nuestra entidad estuvo encabezado por el Gobernador de nuestra provincia, Dr. Marcelo Orrego, y la intendente de nuestra ciudad, Dra. Susana Laciar.

Marcos Spollansky en ejercicio de la presidencia de la Sociedad Israelita refirió a la fecha que nos convocaba y nos obliga como sociedad.

Como sociedad nos recordamos que el momento de justicia, de homenaje, de recordación no es solamente cada 18 de julio, sino es un mensaje necesario de mantener presente.

En ese sentido deseo destacar que el próximo 10 de agosto a las 18 horas nos encontraremos todos en el querido departamento de San Martín. Allí nació Jorge Antunez.

Jorgito es la forma en lo que lo refiere su familia. Muchos conocemos de sus sueños y de su vida por el cálido relato de sus familiares.

Jorge Antunez. Fue el único sanjuanino fallecido en el ataque a la AMIA.

Este joven sanjuanino el 18 de julio de 1994, se encontraba en la puerta de la AMIA. Estaba trabajando, se acercó a la puerta de la mutual esa mañana donde el terrorismo se hizo presente.

El terrorismo como una bomba, no pregunta de dónde sos, qué hacés allí, dónde naciste, en qué crees, no te consulta sobre tus sueños ni tus desafíos. Simplemente y terriblemente te mata.

Este 10 de agosto estaremos presentes, ya que el Municipio de San Martín nombrará un espacio público, una plaza, como plaza Jorge Antunez.

Recordaremos a Jorge, como recordamos y valoramos a su familia que da testimonio en actos y establecimientos secundarios y universitarios.

Deseamos destacar la iniciativa municipal, una acción que ratifica un compromiso de todos, necesario e irrenunciable.

Allí nos encontraremos el próximo lunes. Los esperamos.