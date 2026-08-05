La seguridad del microcentro exige respuestas inmediatas y eficaces

El millonario robo sufrido por la joyería M&G, ubicada en plena Peatonal de la ciudad de San Juan, ha vuelto a poner en el centro del debate una preocupación que comerciantes, vecinos y trabajadores vienen manifestando desde hace tiempo: la creciente sensación de inseguridad en el corazón comercial de la capital provincial. Más allá de las pérdidas económicas que superan los 30 millones de pesos, el episodio deja al descubierto una realidad que merece una respuesta urgente de las autoridades responsables de garantizar la seguridad pública.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando delincuentes ingresaron al local tras abrir la puerta principal sin romper el vidrio y, en apenas cuatro minutos, sustrajeron más de 150 relojes de primeras marcas, piezas de platería y otras joyas de importante valor. Todo ocurrió pese a la existencia de cámaras de seguridad y sistemas de alarma, lo que demuestra un accionar planificado y ejecutado con notable rapidez. La facilidad con la que actuaron los delincuentes inevitablemente genera interrogantes sobre el nivel de vigilancia existente durante las horas de menor circulación de personas.

La preocupación no se limita al propietario del comercio damnificado. Desde los edificios de las inmediaciones, sus residentes y administradores expresaron públicamente la necesidad de reforzar la presencia preventiva de efectivos policiales en toda la zona de la Peatonal para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Su reclamo refleja el sentimiento de numerosos residentes que desde hace tiempo advierten una disminución de la vigilancia durante las noches y manifiestan temor al transitar por un sector que históricamente fue considerado uno de los más seguros de la ciudad.

Los comerciantes también comparten esa inquietud. Si bien durante el horario comercial suelen observarse recorridas policiales, consideran insuficiente la cobertura fuera de ese período. El centro de San Juan no deja de tener actividad cuando cierran los negocios. Permanecen abiertos locales gastronómicos, funcionan edificios de departamentos y circulan trabajadores, turistas y vecinos que necesitan sentirse protegidos en cualquier momento del día.

Resulta comprensible que las fuerzas de seguridad deban distribuir sus recursos en toda la provincia, pero el microcentro representa un punto estratégico por su concentración de actividad comercial, financiera, administrativa y turística. Su protección no solo resguarda el patrimonio de quienes invierten y trabajan allí, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en los espacios públicos.