Brasil acorta la jornada laboral y reabre el debate sobre el trabajo

La reducción de la jornada laboral en Brasil constituye un cambio trascendente en las relaciones laborales de América Latina y plantea un debate que excede las fronteras de ese país. La reforma, que reduce de 44 a 40 las horas semanales y garantiza dos días de descanso remunerado, representa una conquista social, pero también un desafío económico cuya resolución dependerá de la capacidad de armonizar derechos, productividad y competitividad.

La eliminación del sistema conocido como 6x1, que imponía seis días de trabajo por uno de descanso, modifica una modalidad extendida en actividades comerciales y de servicios. Su reemplazo por el esquema 5x2 reconoce la necesidad de un equilibrio más razonable entre las obligaciones laborales y la vida personal y familiar. La aplicación gradual, prevista durante catorce meses, procura facilitar la adaptación de las empresas a las nuevas condiciones.

El amplio respaldo legislativo, expresado en el Senado con 75 votos favorables y uno en contra, demuestra que la cuestión logró trascender diferencias partidarias. La reforma, incorporada a la Constitución mediante la Enmienda 141 de 2026, fue impulsada por Luiz Inácio Lula da Silva y se convirtió también en una bandera política en la disputa por la reelección presidencial.

Sin embargo, el alcance social de la iniciativa no debe ocultar las dificultades que plantea su implementación. Las estimaciones del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos indican que 26,8 millones de trabajadores podrían beneficiarse. Pero el universo de quienes efectivamente accedan a esos derechos dependerá de los mecanismos de cumplimiento y fiscalización, especialmente en un mercado donde la informalidad continúa siendo un problema estructural.

Las advertencias empresariales merecen atención. Una reducción horaria sin disminución salarial eleva el costo laboral por hora y puede obligar a incorporar personal, reorganizar turnos o invertir en tecnología. Las pequeñas y medianas empresas, con menores recursos para absorber esos cambios, enfrentan riesgos particulares. Ignorar esas dificultades sería tan equivocado como desestimar los beneficios de un descanso más amplio.