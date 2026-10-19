"Industria Inspira": el talento técnico sanjuanino expuesto a nivel regional

El desempeño de tres escuelas sanjuaninas en el concurso Industria Inspira, organizado por el área joven de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Mendoza, constituye una señal alentadora sobre el potencial de la educación técnica para impulsar la innovación, agregar valor a los recursos disponibles y generar respuestas concretas a problemas productivos y ambientales.

La competencia reunió 60 propuestas de establecimientos técnicos y agrotécnicos de San Juan y Mendoza, expuestas en la Nave Cultural de Guaymallén. Entre ellas sobresalieron los proyectos de la EPET N° 3, que funciona en Rawson; la EPET N° 9 de Ullum y la Agrotécnica Ejército Argentino de Valle Fértil, demostrando que la creatividad y el conocimiento pueden convertirse en herramientas de desarrollo.

El primer puesto regional obtenido por la EPET N° 3, con una investigación orientada a elaborar biocuero a partir del alperujo de oliva, representa un logro particularmente significativo. Aprovechar un residuo de la actividad olivícola para desarrollar un producto con valor agregado supone explorar alternativas sustentables y abrir posibilidades para una industria que necesita diversificar su producción.

También merece destacarse la propuesta de la EPET N° 9, que busca fabricar briquetas térmicas mediante residuos orgánicos. La iniciativa combina aprovechamiento de materiales descartados, generación de combustibles ecológicos y búsqueda de soluciones vinculadas con el uso eficiente de los recursos. Por su parte, la Agrotécnica Ejército Argentino propuso transformar carne de cabras de refugo en productos elaborados, una alternativa que procura mejorar el aprovechamiento de la producción caprina y sumar valor a una actividad tradicional de Valle Fértil.

Los tres proyectos comparten una característica esencial: parten de realidades cercanas y procuran convertir dificultades en oportunidades. Esa capacidad de observar el entorno, investigar, experimentar y desarrollar prototipos constituye una de las fortalezas más valiosas de la formación técnica.

La delegación sanjuanina, integrada por 120 estudiantes de 13 establecimientos, junto con docentes y autoridades educativas, también participó de charlas sobre emprendedurismo, diseño y desarrollo de productos. Estas instancias contribuyen a acercar a los jóvenes al mundo laboral y empresarial, un vínculo indispensable para que las ideas no queden limitadas al ámbito escolar.

Sin embargo, el reconocimiento obtenido no debería agotarse en el entusiasmo de una competencia. Es necesario que el sistema educativo, el Estado y el sector industrial generen mecanismos de acompañamiento, financiamiento y asesoramiento que permitan perfeccionar estas iniciativas y evaluar su viabilidad comercial. El proyecto ganador tendrá la oportunidad de avanzar en una instancia nacional en Buenos Aires, un paso que merece respaldo institucional.

San Juan necesita diversificar su matriz productiva, aprovechar mejor sus recursos y formar jóvenes preparados para los desafíos tecnológicos. Industria Inspira demuestra que existen talento, compromiso y capacidad innovadora. El desafío ahora consiste en transformar esos méritos escolares en oportunidades concretas de producción, empleo y desarrollo sostenible.