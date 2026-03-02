Convertir basura en energía eléctrica, el gran proyecto que avanza en Sarmiento

Compartir







El avance del proyecto de economía circular VERSU en el departamento Sarmiento representa mucho más que la reanudación de una obra pública largamente postergada. Se trata de una iniciativa que combina innovación tecnológica, compromiso ambiental y planificación energética, colocando nuevamente a este distrito en el centro de la agenda estratégica de San Juan. La decisión de la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) de retomar los trabajos abre una perspectiva concreta: transformar un problema histórico, como la disposición final de residuos urbanos, en una fuente de energía limpia y aprovechable.

El proyecto propone la instalación de una Planta de Valoración Energética de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), capaz de convertir desechos no reciclables en electricidad mediante un sistema de incineración controlada. A través de este proceso se genera vapor que impulsa una turbina conectada a un generador eléctrico, permitiendo producir energía a partir de materiales que hoy terminan en basurales o rellenos sanitarios. El impacto ambiental es significativo. Se estima una reducción de hasta el 95% del volumen de residuos urbanos, un dato que por sí solo explica la relevancia del emprendimiento.

La obra, detenida desde finales de 2019, requirió una compleja reorganización técnica, administrativa y legal para volver a ponerse en marcha. La cesión de una fracción de terreno por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a EPSE fue un paso decisivo para destrabar el proceso y reactivar la planificación de inversiones. A partir de allí, el proyecto retomó su rumbo con un esquema que combina la recuperación de equipamiento existente y la incorporación de nueva tecnología, reflejando una gestión orientada a optimizar recursos públicos.

Con una inversión estimada cercana a los 800.000 dólares, la planta tendrá capacidad para procesar unas 10 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Esa escala permitirá abastecer inicialmente a unos 1.300 hogares, ya sea mediante autoconsumo o mediante la inyección de energía a la red provincial. Más allá de la cifra energética, el valor simbólico es aún mayor: demostrar que la transición hacia modelos sostenibles puede concretarse desde el ámbito local.

Para Sarmiento, tradicionalmente vinculado a la producción y la actividad industrial, la puesta en marcha de VERSU implica diversificar su perfil económico y fortalecer su identidad como territorio innovador. Convertir residuos en electricidad no solo reduce impactos ambientales, sino que también genera conocimiento, empleo especializado y nuevas oportunidades de desarrollo.