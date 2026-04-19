Educar nuestras emociones, un desafío constante

Cuando hablamos de educación, casi de manera automática pensamos en la escuela, en los contenidos curriculares, en los saberes que se transmiten dentro del aula. Sin embargo, la educación excede ampliamente los muros escolares y atraviesa todas las dimensiones de la vida humana. Educamos cuando enseñamos a leer y escribir, pero también cuando ayudamos a poner en palabras lo que sentimos, cuando aprendemos a gestionar un enojo, una frustración o una tristeza, cuando somos capaces de reconocer nuestras emociones y las de los demás. En este sentido, educar nuestras emociones se presenta hoy como uno de los desafíos más urgentes y constantes de nuestra sociedad.

Se reconoce que las emociones cumplen una función central en la vida de las personas. No son un obstáculo para la razón, como durante mucho tiempo se creyó, sino un componente esencial de los procesos cognitivos, de la toma de decisiones y de la construcción de vínculos saludables. Autores como Daniel Goleman han señalado que la llamada educación emocional o inteligencia emocional resulta clave para el bienestar personal y social, ya que permite desarrollar habilidades como la empatía, el autocontrol, la motivación y la capacidad de relacionarnos de manera respetuosa con los otros.

Sin embargo, nadie nace sabiendo cómo manejar lo que siente. Las emociones se aprenden, se modelan y se resignifican en los distintos espacios de socialización: la familia, la escuela, la comunidad, los ámbitos laborales y culturales. En este proceso, muchas veces se advierte una carencia: se enseña qué pensar, pero no siempre cómo sentir ni cómo expresar aquello que nos atraviesa. Esta falta de educación emocional suele manifestarse en dificultades para resolver conflictos, en reacciones impulsivas, en silencios prolongados o en malestares que, al no ser elaborados, terminan expresándose de manera inadecuada.

En una provincia como San Juan, donde la identidad comunitaria y el encuentro con el otro ocupan un lugar central, apostar por la educación emocional es también apostar por una convivencia más sana y solidaria. En una provincia como San Juan, donde la identidad comunitaria y el encuentro con el otro ocupan un lugar central, apostar por la educación emocional es también apostar por una convivencia más sana y solidaria.

Por lo mismo, educar las emociones no puede pensarse como una tarea aislada ni exclusiva de especialistas. Se trata de una responsabilidad compartida que involucra a adultos, docentes, familias, instituciones y a la comunidad en su conjunto. En las escuelas sanjuaninas, por ejemplo, se observa cada vez con mayor claridad la necesidad de abordar lo emocional de manera transversal, entendiendo que el aprendizaje no se produce en un vacío afectivo. Un estudiante que no logra gestionar su ansiedad, su miedo o su enojo difícilmente pueda concentrarse, participar o construir aprendizajes significativos.

La psicología educativa sostiene que el clima emocional del aula influye directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La escucha activa, el respeto por la diversidad de experiencias y la validación de las emociones se convierten en herramientas pedagógicas tan importantes como los contenidos académicos. Educar las emociones no implica "permitir todo", sino ayudar a reconocer lo que se siente, comprender por qué se siente y encontrar formas saludables de expresarlo.

Pero este desafío no termina en la escuela. En la vida cotidiana, en los barrios, en los clubes, en el núcleo familiar, también se ponen en juego prácticas que educan —o deseducan— emocionalmente. El modo en que se resuelven los conflictos, la forma en que se escucha al otro, el valor que se le da a la palabra y al diálogo, son aprendizajes emocionales que se transmiten indiscutiblemente.

En una provincia como San Juan, donde la identidad comunitaria y el encuentro con el otro ocupan un lugar central, apostar por la educación emocional es también apostar por una convivencia más sana y solidaria. Reconocer nuestras emociones, aprender a gestionarlas y enseñar a las nuevas generaciones a hacerlo no es una tarea sencilla ni rápida, pero sí profundamente necesaria. Se trata, en definitiva, de educar para la vida, entendiendo que sentir también se aprende y que en ese aprendizaje nos jugamos gran parte de nuestro bienestar individual y colectivo.