El campo dejó en la Expoagro 2026 una señal de confianza en medio de la incertidumbre

La realización de la vigésima edición de Expoagro, conocida como Expoagro edición YPF Agro, volvió a colocar al campo argentino en el centro de la escena productiva. Durante cuatro intensas jornadas, del 10 al 13 de marzo, el predio ferial y el autódromo de San Nicolás de los Arroyos se transformaron en una verdadera capital de los agronegocios, con un despliegue que muchos calificaron como histórico.

La magnitud de la exposición explica en buena medida esa definición. Más de 700 expositores participaron en esta edición especial, en un predio de 110 hectáreas que concentró maquinaria, innovación tecnológica, servicios financieros y toda la cadena agroindustrial. Con más de 200.000 metros cuadrados de exposición y un promedio superior a las 80 mil visitas diarias, la muestra ratificó su condición de principal encuentro del agro en el país.

Pero más allá de los números, lo que realmente llamó la atención fue el clima general que predominó en la feria. En medio de un contexto económico todavía complejo, Expoagro ofreció una suerte de 'burbuja" de optimismo inversor. Empresas de maquinaria, proveedores de tecnología y productores coincidieron en una misma percepción: el agro sigue apostando al crecimiento, aun cuando el escenario macroeconómico no siempre ofrezca todas las certezas necesarias.

Gran parte de ese entusiasmo estuvo vinculado al fuerte protagonismo del financiamiento. Entidades bancarias públicas y privadas -alrededor de una docena- presentaron líneas de crédito especialmente diseñadas para la adquisición de maquinaria y tecnología. Entre ellas se destacaron los préstamos a tasa 0% impulsados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, una herramienta que generó gran interés entre productores y contratistas rurales.

La feria también volvió a confirmar el lugar central de la innovación tecnológica en la producción agropecuaria moderna. Sembradoras de última generación, pulverizadoras inteligentes, drones aplicados al monitoreo de cultivos y plataformas digitales para gestión agronómica fueron algunos de los grandes atractivos de las muestras dinámicas. A ello se sumaron los doce plots con cultivos en pie, donde se exhibieron distintas tecnologías aplicadas al campo.

Otro rasgo llamativo de esta edición fue el tono político que predominó en el encuentro. Dirigentes de distintos sectores participaron en conferencias y recorridas, pero lo hicieron bajo un clima que muchos definieron como 'anti grieta". A diferencia de otros ámbitos, el predio de Expoagro se convirtió en un espacio donde primó el mensaje de gestión y diálogo, más que la confrontación partidaria.

Sin embargo, también hubo silencios que el sector no dejó de notar. Como ocurre cada año, el reclamo por la reducción o eliminación de las retenciones volvió a sobrevolar la conversación entre productores, aunque esta vez no se tradujo en anuncios oficiales concretos.

Así, Expoagro 2026 dejó una señal clara. El campo argentino mantiene intacta su vocación de inversión y modernización. Pero para que ese impulso se traduzca en mayor producción y desarrollo, será necesario que las políticas públicas acompañen con reglas claras y previsibilidad. El potencial está a la vista; ahora falta consolidar las condiciones para aprovecharlo plenamente.