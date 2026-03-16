Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este lunes 16 de marzo

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El pronóstico del tiempo en San Juan para este lunes 16 de marzo anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubica alrededor de los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C durante la tarde.

Durante la mañana el tiempo se presentará con cielo mayormente nublado y viento sur que alcanzará una velocidad de 31 kilómetros por hora. Para la tarde, se espera el momento más cálido del día, con temperaturas cercanas a los 29°C y vientos moderados del sector oeste. El SMN no prevé lluvias.

Para el martes las condiciones serán similares, aunque con un leve descenso de la máxima, que rondará los 27°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan clima 16 de marzo Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.