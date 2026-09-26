El derecho a réplica frente al aparato mediático

La libertad de prensa es un valor esencial en democracia. Sin ella, el poder político y económico se movería en la oscuridad, pero cuando los medios ejercen esa libertad sin responsabilidad, el resultado no es más democracia, sino vulneración de derechos. En Argentina, hemos visto cómo la difusión de información falsa o manipulada afecta la honra de personas y erosiona garantías constitucionales básicas. Frente a ese escenario, el poco conocido derecho a réplica se vuelve indispensable.

En lo que respecta a este derecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha considerado una derivación directa de la libertad de expresión y de la dignidad humana. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo consagra como estándar internacional. Sin embargo, la práctica muestra que muchos medios se resisten a aplicarlo o lo relegan a espacios marginales, transformando una garantía constitucional en un trámite vacío.

El problema es estructural: ciertos medios actúan como si fueran dueños de la verdad. Publican acusaciones sin pruebas, instalan sospechas como certezas y construyen relatos que destruyen reputaciones en cuestión de horas. El ciudadano afectado queda expuesto, sin posibilidad real de defenderse en igualdad de condiciones. La réplica, cuando se concede, rara vez tiene la misma visibilidad que la nota original. Así, la mentira se instala, el pueblo juzga sin conocer la realidad de los hechos y la verdad queda relegada.

Lo más grave es que esta dinámica no se limita al plano mediático. Muchas veces, lo que los medios promueven condiciona el accionar de fiscales y de la justicia en sí. La presión de titulares ruidosos y la opinión pública moldeada por información falsa o exagerada generan un entorno en el que los operadores judiciales sienten que deben responder más a la agenda mediática que a la evidencia jurídica. Así, la justicia corre el riesgo de transformarse en un eco de los medios, en lugar de ser un espacio imparcial de resguardo de derechos.

La irresponsabilidad mediática no es un error menor: es una vulneración directa de derechos fundamentales. El honor, la intimidad y la presunción de inocencia son principios constitucionales que no pueden ser arrasados por la lógica del rating o la urgencia de la primicia. Cuando un medio difunde información falsa, no solo daña a la persona aludida: también erosiona la confianza social en las instituciones y en el propio sistema democrático. La mentira repetida desde un micrófono poderoso se convierte en verdad para miles de oyentes o lectores, y el daño es casi irreparable.

Muchas veces, lo que los medios promueven condiciona el accionar de fiscales y de la justicia en sí. La presión de titulares ruidosos y la opinión pública moldeada por información falsa o exagerada generan un entorno en el que los operadores judiciales sienten que deben responder más a la agenda mediática que a la evidencia jurídica. Muchas veces, lo que los medios promueven condiciona el accionar de fiscales y de la justicia en sí. La presión de titulares ruidosos y la opinión pública moldeada por información falsa o exagerada generan un entorno en el que los operadores judiciales sienten que deben responder más a la agenda mediática que a la evidencia jurídica.

En la era digital, el problema se multiplica. Las redes sociales amplifican la desinformación y la convierten en viral. Una noticia falsa publicada por un medio tradicional puede alcanzar a millones de personas en segundos. La réplica, en cambio, rara vez logra la misma difusión. El desequilibrio es brutal: la mentira corre a gran velocidad, mientras la verdad avanza a paso lento. En este contexto, el derecho a réplica necesita ser fortalecido y adaptado a los nuevos tiempos.

La respuesta no puede ser la censura, porque eso traicionaría la esencia de la libertad de expresión. Pero tampoco puede ser la indiferencia. Se requieren mecanismos efectivos que obliguen a los medios a publicar la réplica con la misma relevancia y difusión que la información original. No basta con un espacio mínimo en una página secundaria o un horario marginal en televisión. La réplica debe tener la misma fuerza que la acusación.

El periodismo no es espectáculo: es un servicio público. Informar implica responsabilidad, verificación y respeto por las garantías constitucionales. Cuando esa ética se abandona, el periodismo se convierte en un arma de difamación y la democracia en víctima. El derecho a réplica, entonces, no es solo una herramienta jurídica: es la última línea de defensa frente a la maquinaria mediática que muchas veces actúa sin frenos ni controles.

La democracia necesita medios libres, pero también medios responsables. Sin responsabilidad, la libertad se convierte en abuso. Y frente al abuso, el derecho a réplica es la garantía que protege al ciudadano y preserva el pluralismo. No podemos permitir que la mentira disfrazada de noticia destruya lo que la Constitución protege. Porque cuando los medios vulneran derechos y condicionan a la justicia, no solo dañan a una persona: dañan a toda la sociedad.