El Súper RIGI puede llegar a convertirse en una oportunidad histórica para el desarrollo del país

El envío al Congreso del proyecto denominado Súper RIGI refleja con claridad cuál es hoy una de las principales apuestas económicas del Gobierno nacional: atraer grandes inversiones extranjeras como motor para reactivar la economía argentina. La administración de Javier Milei considera que el país necesita generar señales contundentes de estabilidad y competitividad internacional para captar capitales que permitan desarrollar industrias estratégicas y aumentar las exportaciones. En ese contexto, el nuevo esquema aparece como una versión aún más ambiciosa y beneficiosa que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones original.

La iniciativa, formalmente denominada Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, está orientada exclusivamente a proyectos superiores a los 1.000 millones de dólares vinculados a sectores de alta tecnología, inteligencia artificial, semiconductores y actividades productivas que actualmente no existan en el país. La intención oficial es posicionar a la Argentina dentro de la competencia global por inversiones tecnológicas, en momentos en que numerosos países ofrecen incentivos fiscales y garantías especiales para captar empresas vinculadas a la economía del conocimiento.

El paquete de beneficios previsto resulta ciertamente extraordinario. La reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, frente al 25% del RIGI tradicional y el 35% general, marca un incentivo fiscal pocas veces visto en el país. A ello se suma una alícuota reducida para contribuciones patronales, exenciones totales de derechos de exportación, eliminación de aranceles para importar maquinaria y garantías de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante tres décadas. Desde la mirada oficial, solamente mediante este tipo de reglas claras y permanentes será posible convencer a grandes grupos internacionales de desembolsar inversiones multimillonarias en territorio argentino.

El razonamiento económico del Gobierno no carece de lógica. Argentina arrastra décadas de inestabilidad, inflación, cambios constantes de reglas y presión tributaria elevada. En semejante escenario, competir por inversiones globales exige ofrecer condiciones más atractivas que otros países de la región. Además, la posibilidad de desarrollar nuevas industrias tecnológicas podría generar empleo calificado, transferencia de conocimiento y diversificación de la matriz productiva nacional.

Sin embargo, el debate de fondo no debe limitarse únicamente a la necesidad de atraer capitales. También corresponde analizar hasta qué punto un régimen tan amplio puede afectar la recaudación futura, condicionar políticas económicas de próximas administraciones o generar desigualdades respecto de empresas nacionales que no accederán a los mismos beneficios. La exigencia de adhesión provincial y municipal, con topes en Ingresos Brutos, también abre interrogantes sobre el margen de autonomía de las jurisdicciones.