La repavimentación de la Circunvalación, una obra reclamada por los sanjuaninos

El llamado a licitación para la repavimentación integral de la Avenida de Circunvalación representa una de las decisiones de infraestructura más importantes adoptadas en San Juan en los últimos años. Más allá de las discusiones lógicas sobre prioridades presupuestarias y del reclamo válido de numerosos departamentos que esperan mejoras en rutas y caminos secundarios, resulta indudable que intervenir de manera profunda sobre la Autopista A014 era una necesidad impostergable.

La Circunvalación constituye hoy la principal arteria vial del Gran San Juan. Por sus anillos interno y externo circulan diariamente más de 40 mil vehículos, según datos del último censo de tránsito de Vialidad Nacional. Esa cifra revela con claridad la dimensión estratégica de una vía que conecta accesos, barrios, centros comerciales, zonas industriales y puntos neurálgicos de la actividad económica provincial. Cuando una obra de semejante importancia comienza a mostrar deterioro estructural, el problema deja de ser únicamente de comodidad y pasa a convertirse en una cuestión de seguridad vial y eficiencia urbana.

Durante años las tareas ejecutadas sobre esta autopista fueron apenas de mantenimiento y conservación. El bacheo, la renovación de luminarias led, las mejoras en rampas de acceso y el reemplazo de defensas metálicas permitieron sostener parcialmente las condiciones de circulación, pero no alcanzaban para resolver el desgaste acumulado de un corredor sometido permanentemente a un tránsito intenso y creciente. La realidad indicaba que tarde o temprano sería indispensable una reconstrucción integral.

La inversión prevista, superior a los 15 mil millones de pesos entre ambos anillos, confirma la magnitud del proyecto. También resulta acertada la decisión de dividir los trabajos en dos licitaciones independientes para acelerar los tiempos de ejecución y permitir tareas simultáneas. Del mismo modo, la planificación por etapas y en horarios nocturnos evidencia un criterio razonable para minimizar inconvenientes a los automovilistas y evitar paralizaciones totales del tránsito, siguiendo un esquema similar al aplicado actualmente en Avenida Libertador.

Sin embargo, las críticas que surgieron desde distintos sectores tampoco deben ser desestimadas. Existen rutas provinciales y caminos departamentales en estado preocupante, particularmente en zonas alejadas del Gran San Juan, donde la conectividad también impacta sobre la producción, el turismo y la calidad de vida de miles de habitantes. El desafío del Gobierno provincial será demostrar que esta inversión estratégica no implica abandonar otras necesidades viales igualmente urgentes.