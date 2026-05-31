La iniciativa oficial local de terminar las viviendas del programa Procrear

La decisión del Gobierno de San Juan de asumir el control de los complejos habitacionales del programa Procrear paralizados tras el retiro del financiamiento nacional representa mucho más que una medida administrativa. Constituye, en realidad, una señal política concreta frente a uno de los problemas sociales más sensibles de la actualidad: el acceso a la vivienda propia en un contexto económico cada vez más complejo.

La llegada de Javier Milei a la Presidencia marcó un cambio profundo en la relación entre Nación y provincias, especialmente en materia de obra pública y programas habitacionales. La interrupción de los fondos nacionales dejó en situación incierta cientos de proyectos en todo el país, entre ellos desarrollos claves para San Juan como La Ramada y La Nave. Frente a ese escenario, la provincia optó por intervenir para evitar que estructuras a medio construir se conviertan en monumentos al abandono y la frustración.

El caso de La Ramada aparece como el ejemplo más alentador. Con más del 55% de avance de obra, el complejo tiene posibilidades reales de convertirse en una solución habitacional concreta para cientos de familias del Gran San Juan. La proyección oficial de entregar unas 30 unidades antes de fin de año demuestra que existe voluntad política para transformar anuncios en resultados visibles. Esa será, precisamente, la principal prueba de credibilidad del nuevo esquema provincial.

El desafío no es menor. Asumir obras originalmente financiadas por la Nación implica afrontar costos crecientes en un contexto económico marcado por inflación, restricciones presupuestarias y caída de recursos públicos. Por eso, la provincia deberá combinar eficiencia administrativa, planificación financiera y transparencia en los procesos de adjudicación para evitar demoras o incumplimientos que terminen deteriorando las expectativas generadas.

También resulta razonable que las nuevas condiciones de acceso sean más estrictas. La realidad económica obliga a diseñar esquemas sustentables que garanticen el recupero de fondos y permitan continuar construyendo viviendas a futuro. Evaluar ingresos compatibles y priorizar a quienes no poseen vivienda propia parece un criterio lógico en tiempos donde los recursos son limitados y la demanda habitacional continúa creciendo.

Sin embargo, el valor más importante de esta decisión radica en otro aspecto: la provincia decidió no resignarse a la paralización. Mientras en distintas partes del país numerosos emprendimientos quedaron congelados por la retirada nacional, San Juan intenta construir una alternativa propia. Eso no significa desconocer las dificultades financieras existentes, sino asumir que el problema habitacional requiere respuestas activas y no simples diagnósticos.

La absorción del Procrear por parte del IPV se integra además a una política habitacional más amplia, que contempla la construcción de miles de viviendas durante este año y la continuidad de decenas de barrios en ejecución. En una provincia donde la casa propia sigue siendo una de las mayores aspiraciones familiares, sostener la obra pública habitacional implica también defender empleo, movimiento económico y desarrollo urbano.

El éxito o fracaso de La Ramada será mucho más que la conclusión de un complejo habitacional. Podría transformarse en el primer gran indicador de si las provincias están realmente en condiciones de reemplazar el vacío dejado por la Nación en materia de vivienda social.