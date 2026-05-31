Refranes eran los de antes

Por Miriam Fonseca - Escritora

Nadie puede negar que los refranes son el gran invento de la humanidad para tener razón en cualquier discusión. Viajaron por el mundo, cruzaron océanos y pasaron de generación en generación hasta instalarse en nuestro día a día. Nos los encajaron los viejos con el mate, los repetimos de memoria y los usamos como el remate ideal para creernos sabios. Pero seamos honestos: la realidad de hoy les pegó una paliza bárbara. Muchas de esas frases que cruzaron siglos siendo palabra santa, hoy tienen menos vigencia que un billete de dos pesos. Si los miramos de cerca, más que enseñanzas, parecen un chiste.

El primero en la lista de las estafas morales es, sin dudas, "Al que madruga, Dios lo ayuda". A ver, no nos confundamos: la gente sigue madrugando porque la necesidad y las obligaciones no saben de horarios. El engaño del dicho no está en el esfuerzo, sino en la promesa de que el éxito va atado al despertador. Hoy la realidad nos demuestra que Dios sigue ayudando al que madruga, pero también ayuda —y a veces el doble— al que no lo hace. El mapa laboral cambió por completo: hay empleos nocturnos donde se gana muchísimo más que en una jornada diurna tradicional, y está lleno de gente haciendo teletrabajo desde su casa en los horarios más insólitos. El dinero y el progreso ya no se miden por cuántas horas de sol le ganás al día.

Otro clásico universal que chocó de frente contra la realidad es "Agua pasada no mueve molinos". Nos lo decían para convencernos de que el pasado ya fue y no molesta más. En la era de las redes sociales, el agua pasada te arma un tsunami en cinco minutos. Un comentario equivocado de hace un montón de años o una foto vieja te pueden arruinar la vida hoy mismo. El pasado ya no se olvida; está guardado en un servidor listo para saltarte a la cara cuando menos lo esperas.

Muchas de esas frases que cruzaron siglos siendo palabra santa, hoy tienen menos vigencia que un billete de dos pesos. Si los miramos de cerca, más que enseñanzas, parecen un chiste. Muchas de esas frases que cruzaron siglos siendo palabra santa, hoy tienen menos vigencia que un billete de dos pesos. Si los miramos de cerca, más que enseñanzas, parecen un chiste.