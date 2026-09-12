Grave error de Cristina al apelar su sentencia por el caso Vialidad en la ONU

La sentencia que Cristina Kirchner recibió en el caso Vialidad por robar al Estado o defraudarlo en 600 millones de dólares fue de 6 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. No tengo certeza de que le moleste algo o mucho la condena de prisión por defraudar a los argentinos. Con su marido Néstor planearon y ejecutaron este saqueo sistemático de fondos públicos desde sus tiempos en Santa Cruz. Pensaban y piensa que es legítimo hacerse de enormes ingresos provenientes del Estado para imponer sus ideas gobernando. He comentado mucho la distorsión legal y moral del matrimonio y mi imposibilidad de entender a los kirchneristas que aún los apoyan y sostienen. ¿Enfermedad, fanatismo, obnubilación, confusión extrema, error esencial? No lo sé y tampoco sé si un psicólogo podría encontrar la verdad.

De lo que sí estoy cierto es que Cristina no admite la pena de inhabilitación y por eso se ha defendido en el juicio y posteriores recursos hasta agotarlos. Reparo en que nunca se ha quejado de la prisión ni de que esa pena sea injusta. Siempre habla de la inhabilitación y de que es una perseguida política proscripta. Tampoco recuerdo haberla escuchado decir que es inocente. Otro tema para la psicología.

Es su deseo ferviente volver a la Presidencia de la Nación. Por eso ahora ha recurrido a la ONU. Sostiene que se la inhabilite en forma perpetua para ser funcionaria viola sus derechos humanos.

Carlos Berardi seguramente es el abogado que la asesora y patrocina en este recurso internacional. Cuesta aceptar que un abogado de su experiencia y presunta fama (no se si la tiene o si es merecida o no porque no lo registro entre los colegas más prestigiosos de la profesión) haya aconsejado esta vía recursiva porque la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas califica a los delitos de corrupción como violadores de los Derechos Humanos.

Fundamentos de la ONU

Para esta organización internacional la corrupción sustrae fondos a la educación, salud, justicia, crecimiento, puestos de trabajo, lucha contra la pobreza e inflación, hospitales, escuelas, seguridad, etc. No solo es un delito que daña a la sociedad en general sino en especial, a los más desvalidos, a los más vulnerables y dependientes de auxilio público y privado.

Por ello la corrupción ataca y vulnera directamente a los derechos humanos. No solo debe ser perseguida sino seria y severamente castigada.

Los recursos que Cristina Kirchner presentó en la ONU para lograr su libertad serán con seguridad rechazados y las sentencias dictadas en nuestro país quedarán firmes. Los recursos que Cristina Kirchner presentó en la ONU para lograr su libertad serán con seguridad rechazados y las sentencias dictadas en nuestro país quedarán firmes.

Pues aquí ha dirigido Cristina sus recursos internacionales. ¿El asesoramiento de sus abogados ha sido un tremendo error o producto de una grave ignorancia? Es difícil saberlo. Lo cierto es que por los fundamentos de la ONU que expongo sus recursos serán con seguridad rechazados y las sentencias dictadas en nuestro país quedarán firmes. Y esto nos lleva necesariamente a preguntarnos ¿qué pasará entonces con el kirchnerismo como partido político?

El futuro del kirchnerismo

Se originó como un desprendimiento del peronismo y adoptó sus principios ideológicos y banderas, inclusive el nombre de Juan Domingo Perón. Pero desde 2003 cuando asume la Presidencia Néstor Kirchner, Perón comienza a desvanecerse del discurso político y quedan como líderes autónomos Néstor y Cristina. Gobiernan hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando asume la presidencia Javier Milei.

Hasta 2023 más que un partido fue un sistema para robar y defraudar al Estado en una verdadera asociación ilícita que la Justicia no quiso reconocer y que critiqué en un trabajo especial en Los Andes. Desde entonces, ya fuera del gobierno y desde la oposición, se dedicó a obstaculizar y entorpecer todas las acciones y propuestas de Milei, destinadas a sanear y engrandecer al país. Ex funcionarios de Néstor y Cristina terminaron procesados y varios de ellos presos. Y a la ex presidente le esperan varias causas por defraudación, cuadernos, hoteles y coimas y una por traición a la Patria, cuyos resultados previsibles serán más condenas, prisión y nuevas inhabilitaciones.

Cristina y sus secuaces han declarado públicamente que el objetivo fundamental para volver a la Presidencia de la Nación es deshacer todo lo hecho por Milei y volver al sistema de gobierno del kirchnerismo que fue "para la felicidad del pueblo".

Si bien existen algunos logros del actual gobierno muy importantes en materia de caída notable de la inflación y achicamiento del Estado, aun no se ha logrado el éxito total y que la generalidad del pueblo acceda a los beneficios de la macro recuperada. Para ello se requiere que Milei sea reelecto en 2027 y gobierne cuatro años más, ocho ininterrumpidos, sin sus errores políticos ni sus ideas anarquistas nunca practicadas en el mundo.

Pero es previsible que, en los próximos cuatro años, si es reelecto Milei, el kirchnerismo continuará con su tarea destructiva y obstructiva. O sea, no actuará como un partido que gobierna cuando gana y apoya cuando pierde también con sus críticas, como afirmaba Balbín, sino como un sistema político cuyo objetivo si pierde es destruir al país.

¿Entonces qué se debe hacer? No tengo respuestas y si las tuviera estimo que no sería apropiado que las diera. Es la sociedad en su conjunto quien democráticamente debe resolver y dentro del Congreso Nacional, este sí el lugar apropiado para hacerlo.