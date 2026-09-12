La gesta no muy sabida de ayuda de Chile a la Argentina en las Malvinas

Es difícil encontrar la raíz de la tensión histórica entre Argentina y Chile. Los dos países comparten 5.308 kilómetros de frontera. Y los desencuentros continúan hasta hoy.

Los hielos patagónicos, la plataforma continental extendida y la soberanía antártica: los tres asuntos limítrofes que Chile y Argentina aún deben resolver. Chile y Argentina comparten una de las fronteras más extensas del mundo y, a pesar de los roces, los expertos coinciden en que la relación bilateral es hoy mucho mejor que en décadas anteriores.

Un ejemplo concreto es la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), operativo conjunto que ambos países realizan desde 1998. Se patrulla en conjunto la Antártida; no existen muchos países que patrullen conjuntamente una zona en la que tienen un conflicto territorial.

2. La Argentina debe "hacer presencia" porque "es una llave bioceánica Atlántico Pacífico", indicó el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde.

3. "Esa base naval es justamente algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo. Argentina es un país bicontinental, bioceánico y lo que tiene que hacer es justamente fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, porque es el camino a la Antártida", indicó el canciller Pablo Quirno, a horas de la reunión entre Kast y Milei para zanjar la controversia.

Chile no está acostumbrado a que militares activos hablen de política; se los manda a retiro inmediatamente.

En Chile, el comunicado conjunto difundido tras la bilateral en Santiago entre Kast y Milei del jueves 3 de septiembre de 2026 ratificó el apoyo de Chile a los derechos de soberanía argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos adyacentes, y llamó a reanudar las negociaciones con el Reino Unido conforme a las resoluciones de la ONU.

Cuando la frontera se tiñó de sangre

Un enfrentamiento con Gendarmería de Argentina en la zona de Laguna del Desierto, en la noche del 6 de noviembre de 1965, terminó con la vida del teniente de Carabineros Hernán Merino, quien acudió a resguardar la frontera con otros efectivos. La noticia solo se conoció dos días después en Chile.

Aunque los gobiernos de Chile y Argentina, bajo Eduardo Frei Montalva y Arturo Illia, respectivamente, tenían buenas relaciones, lo cierto es que un grupo de uniformados exaltados allende los Andes pensaba forzar los hechos de otra manera.

Conflicto del Beagle

La rivalidad por las islas australes llevó a Chile a colaborar con Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas, alterando el equilibrio estratégico del conflicto. 1978 fue el año en que el país estuvo al borde de iniciar un conflicto bélico con Chile por el trazado de la boca oriental del canal de Beagle, que afectaba la soberanía de tres islas y sus espacios marítimos.

El fallo de la Reina Isabel II que liberó las tensiones, las internas dentro de la cúpula militar y el accidente meteorológico dieron tiempo para la intervención puntual del enviado del Vaticano.

Guerra de Malvinas

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. A pocos días del desembarco y toma de las islas por parte de las tropas argentinas, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, envió una fuerte dotación de militares ingleses para dar respuesta y desplazar a la milicia argentina.

Actualmente, la disputa por estas tierras se realiza de manera diplomática y forma parte de las agendas en cumbres presidenciales, en las que varios países latinoamericanos y del mundo adhieren al reclamo argentino por la soberanía sobre las islas Malvinas.

Los soldados argentinos decían que nos prepararon para pelear en contra de los chilenos y terminamos peleando en contra de Gran Bretaña.

Chile ayudó a Gran Bretaña, sin lugar a dudas. Por antecedentes que vimos más atrás, también se puede entender la postura de Chile con Argentina: "La sumatoria de las escaramuzas en los límites, Beagle, Malvinas, última etapa, guerra total con Chile". Habría sido un desastre monumental entre países hermanos.

El Piloto Pardo (AP-45)

Fue una unidad naval de la Marina de Guerra de Chile, en servicio de 1959 a 1997. Construido en Países Bajos, fue botado en 1958 y asignado en 1959. En 1982, durante la Guerra de Malvinas, el Piloto Pardo colaboró con la búsqueda de sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA General Belgrano de la Armada Argentina.

El 2 de mayo de 1982 ocurrió uno de los episodios más dramáticos de la Guerra de Malvinas: el hundimiento del ARA General Belgrano. Este acontecimiento cruento se llevó la vida de 323 de sus 1.093 tripulantes, casi la mitad de los 649 argentinos caídos en la guerra. El impacto de los torpedos provocó la muerte de 272 tripulantes; otros 51 compatriotas murieron en las difíciles horas que mediaron entre el hundimiento y el rescate de sobrevivientes, en medio de condiciones climáticas extremadamente adversas.

El "Pardo" había recuperado cinco balsas —las demás estaban vacías— e iba por las otras seis cuando Cruz recibió un llamado del comandante del "Bahía Paraíso". "Nos informó que había recibido órdenes superiores de comunicarme que debíamos dar término de inmediato a nuestra cooperación y abandonar la zona, escoltados hasta nuestro ingreso al canal Beagle.

"Un profundo sentimiento de tristeza se apoderó de toda mi tripulación cuando maniobrábamos para rescatar dos cuerpos encontrados. Uno tenía un anillo de nombre 'Daniel'; entre 20 y 22 años aproximadamente debería tener. A todos nos impactó la juventud arrebatada de una manera que no entendíamos. Toda acción humanitaria implica riesgos", dice Cruz sobre su rol en el teatro de operaciones de la Guerra de Malvinas.

En 1997 fue vendido a un particular, renombrado Antartic Dream y asignado al turismo en los canales patagónicos y la Antártida.

No todo en la guerra de Gran Bretaña y la Argentina por Malvinas fue en contra de esta última. No fue determinante el apoyo de Chile para que Gran Bretaña ganara la guerra; el apoyo de los EE.UU., ese sí, fue fundamental.

Chile y Argentina deben ver estos gestos como integradores. Siempre seremos vecinos, con diferencias y aciertos. Hay paño que cortar aún, con diplomacia y en foros, todo permitido.