La limpieza del ambiente, una tarea que compete a todos los sectores de la comunidad

EDITORIAL

La preservación del medio ambiente es hoy uno de los mayores desafíos que enfrentan las comunidades. En la provincia de San Juan, la necesidad de mantener libres de residuos los ríos, rutas provinciales y nacionales, parques, plazas y zonas de acampe se vuelve cada vez más evidente ante el crecimiento de la actividad turística y recreativa. Estos espacios naturales y urbanos constituyen un patrimonio colectivo que debe ser protegido para garantizar calidad de vida y desarrollo sostenible.

Si bien el Estado y los organismos provinciales tienen la responsabilidad principal en materia de control ambiental y gestión de residuos, la experiencia demuestra que la participación ciudadana resulta clave para lograr cambios duraderos. Las fuerzas vivas de la comunidad, agrupaciones vecinales, grupos ecologistas y voluntarios pueden desempeñar un papel fundamental en la limpieza y el mantenimiento de espacios que muchas veces sufren las consecuencias de la desidia y la falta de conciencia ambiental.

Un ejemplo inspirador proviene de la provincia de Córdoba, donde organizaciones como "Limpiemos el Suquía" y "Somos Río" impulsaron jornadas de limpieza y concientización para recuperar la cuenca del río Suquía. Este curso de agua enfrenta graves problemas de contaminación por residuos sólidos, vertidos cloacales y otros desechos altamente contaminantes. La acumulación de basura, conocida como "bosques de plástico", y la presencia de bacterias por encima de niveles seguros han puesto en riesgo la salud pública y el equilibrio ecológico.

Frente a esta realidad, las agrupaciones voluntarias -integradas en gran parte por jóvenes- lanzaron una iniciativa de limpieza durante 365 días consecutivos, difundida a través de redes sociales y con notable repercusión. En apenas 35 jornadas lograron movilizar a cientos de personas y sumar la participación de empresas privadas que colaboran en tareas de reforestación y recuperación de las costas. Estas acciones no solo contribuyen a reducir el impacto ambiental, sino que también generan conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar los recursos naturales.