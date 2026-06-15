Ley de Desarrollo Minero, una oportunidad que no puede esperar

San Juan atraviesa uno de los momentos más trascendentes de su historia productiva. La expansión de grandes proyectos mineros, impulsados por la creciente demanda mundial de minerales estratégicos, coloca a la provincia frente a una oportunidad única para consolidar su crecimiento económico y generar bienestar para miles de familias. Sin embargo, para que ese desarrollo sea verdaderamente sostenible e inclusivo, resulta imprescindible que los beneficios de la actividad lleguen de manera efectiva a las comunidades locales y a las empresas sanjuaninas. En ese contexto, la pronta aprobación de la Ley de Desarrollo Minero, también conocida como Ley de Proveedores Mineros, se presenta como una necesidad urgente.

La reciente presentación realizada por la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA) ante la Legislatura provincial constituye un llamado de atención que merece ser escuchado. A través de una nota formal dirigida al vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Fabián Martín, la entidad solicitó que el proyecto reciba tratamiento prioritario y sea acompañado por todos los bloques políticos. El planteo no responde a un interés sectorial aislado, sino a una preocupación legítima sobre el futuro del desarrollo económico de la provincia.

La polémica generada por la adjudicación de obras vinculadas al proyecto Vicuña a una empresa de origen chino dejó al descubierto una realidad que no puede ignorarse. Más allá de la legalidad o conveniencia de esa decisión en particular, el episodio puso en evidencia la necesidad de contar con mecanismos que promuevan y fortalezcan la participación de proveedores locales en una industria que se desarrolla sobre suelo sanjuanino y que utiliza recursos que pertenecen a todos los habitantes de la provincia.

Calingasta, como otros departamentos mineros, ha demostrado contar con empresarios comprometidos, mano de obra calificada y capacidad para responder a las demandas de la actividad. Sin embargo, sin un marco normativo claro que incentive la contratación local y promueva el crecimiento de las empresas vinculadas a la minería, existe el riesgo de que gran parte de las oportunidades económicas terminen beneficiando a actores externos, reduciendo el impacto positivo que la actividad podría generar en las comunidades cercanas a los proyectos.

La minería es hoy el principal motor económico de San Juan y probablemente lo seguirá siendo durante las próximas décadas. Por ello, resulta fundamental establecer reglas que permitan transformar el crecimiento minero en desarrollo integral. La Ley de Desarrollo Minero apunta precisamente a ese objetivo: fortalecer el entramado productivo local, generar empleo genuino y garantizar que la riqueza producida tenga un efecto multiplicador en toda la provincia.