Los nuevos desafíos a los que se enfrenta  la industria vitivinícola en la Argentina

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EDITORIAL

La reciente celebración de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, emblema cultural y productivo del país, encontró a la industria vitivinícola en una encrucijada. Mientras miles de personas levantaban sus copas para honrar la tradición, las bodegas argentinas enfrentaban una realidad menos festiva: una caída sostenida en el consumo interno, dificultades para exportar y una pérdida de competitividad que amenaza su sustentabilidad.

Los números son elocuentes. Argentina, hoy el decimoprimer exportador mundial de vino, registró en el último año ventas externas por 1,93 millones de hectolitros, lo que representa una caída interanual del 6,8%, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Se trata del menor volumen desde 2004. En el mercado interno, el consumo per cápita descendió a 15,7 litros anuales, muy lejos de los 90 litros que se registraban en la década del setenta. A esto se suma el cierre de 1.100 viñedos y la pérdida de más de 3.200 hectáreas cultivadas.

Las causas de esta crisis son múltiples. Por un lado, la caída del poder adquisitivo ha impactado directamente en el consumo. Por otro, la falta de acuerdos de libre comercio limita el acceso a mercados internacionales en condiciones competitivas. En este contexto, muchas bodegas optaron por sostener los precios en góndola durante los últimos dos años, una estrategia que, si bien amortigua el impacto en el corto plazo, difícilmente resulte sostenible en el tiempo.

Sin embargo, el problema no es únicamente económico. También es cultural. El vino ha dejado de ser un producto de consumo masivo para transformarse en una experiencia más selectiva. Las nuevas generaciones buscan etiquetas con identidad, frescura y menor graduación alcohólica, alejándose de los vinos robustos que dominaron durante décadas. En este cambio de paradigma, variedades como los blancos y rosados ganan terreno, mientras que el malbec, histórico emblema argentino, enfrenta un mercado internacional saturado y costos crecientes.