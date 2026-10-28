Miles de viviendas para generar trabajo y promover el anhelo de la casa propia

El anuncio del Gobierno de San Juan de construir 30 barrios con un total de 2.240 viviendas representa una noticia de gran trascendencia social y económica para la provincia. En un contexto en el que miles de familias esperan desde hace años la posibilidad de acceder a una casa propia, ampliar la oferta habitacional constituye una decisión que merece ser valorada y, fundamentalmente, concretada.

La iniciativa, anunciada por el gobernador Marcelo Orrego, contará con financiamiento internacional y se desarrollará en terrenos que ya pertenecen al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Esta disponibilidad permitirá aprovechar tierras existentes y facilitar el inicio de las obras, mientras que la ejecución gradual de los proyectos buscará ordenar las inversiones y garantizar la continuidad de los trabajos.

El plan forma parte de una estrategia más amplia de infraestructura que contempla financiamiento internacional por hasta 600 millones de dólares. La utilización de estos recursos para impulsar la construcción de viviendas demuestra la importancia de orientar las inversiones hacia necesidades concretas de la población, sin perder de vista la responsabilidad de administrar adecuadamente los fondos públicos.

Desde la interrupción del financiamiento nacional para el programa Procrear, la política habitacional sanjuanina debió afrontar nuevos desafíos. La provincia destinó los últimos años a completar barrios heredados de la gestión anterior e iniciar algunos proyectos propios que ahora pretende incrementar en mayor medida. En ese escenario, el anuncio de 2.240 unidades marca una nueva etapa que deberá traducirse en soluciones efectivas para quienes aguardan una respuesta.

La distribución de las viviendas también requiere criterios transparentes. Cuatro barrios estarán destinados a gremios, mientras que las unidades restantes se adjudicarán mediante sorteos a familias sanjuaninas. Resultará fundamental garantizar reglas claras, información pública y procedimientos equitativos que preserven la confianza de los postulantes.

Otro aspecto relevante será la generación de empleo. Las estimaciones anticipan más de 4.500 puestos de trabajo directos, principalmente en la construcción. A ello se sumará el movimiento económico que las obras pueden producir sobre proveedores de materiales, comercios, transportistas y empresas locales. En definitiva, la inversión habitacional puede convertirse en un motor de actividad para numerosos sectores.

Sin embargo, la magnitud del anuncio exige precisiones sobre la ubicación de los complejos y los plazos de ejecución. La publicación del cronograma permitirá conocer el avance de cada emprendimiento y evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La experiencia reciente demuestra que construir viviendas requiere planificación, financiamiento sostenido y capacidad de gestión. Por eso, el desafío no termina con la presentación del programa: comienza con la firma de los contratos, la puesta en marcha de las obras y su conclusión dentro de los tiempos previstos.

Para San Juan, cada vivienda terminada significa mucho más que una construcción. Representa estabilidad, dignidad y un horizonte de progreso para una familia. Transformar este ambicioso plan en una realidad será la verdadera medida de su importancia social.