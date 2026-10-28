Relevante gestión de directivos de la Biblioteca Franklin

Acaba de cumplir 160 años el 17 de junio pasado y es la más antigua de Sudamérica. La biblioteca popular "Franklin" depende económicamente de las cuotas societarias y del alquiler de locales sobre calle Laprida, que a lo largo de su historia recibió como donaciones por voluntad de ilustres y generosos vecinos y ex socios de ella.

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) solo puede otorgar puntuales y pequeños subsidios de manera anual para determinadas necesidades de las bibliotecas populares del país que cumplan anualmente con su Personería Jurídica, y una vez al año cada institución tiene opción de comprar obras con descuento especial en la Feria Internacional el Libro. Será por eso que el ex presidente y miembro directivo de esta Biblioteca, Ing. Francisco Cúnsulo, afirma que "las bibliotecas populares son voluntariado puro, y muchas veces cuesta conseguir gente que participe sin espíritu de lucro".

A su vez, el actual presidente de la institución, Dr. Tristán Yanzón Sánchez, reconoció que el trámite para la incorporación del servicio digital con tan importante cantidad de volúmenes, 150 mil, así como periódicos, ha sido arduo para la Comisión Directiva de la Biblioteca, sobre todo desde el punto de vista económico. Y, precisamente, agregó el presidente que cuando hace poco tiempo se confirmó el funcionamiento del nuevo servicio, que permitirá consultar la citada cantidad de libros educativos y académicos, "muchos socios vivieron una euforia muy especial". Asimismo, el ingeniero Cúnsulo, que desde este año es también presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de San Juan, refiriéndose al nuevo servicio de la "Franklin", explicó que el objetivo es facilitar el acceso digital a parte de los materiales históricos de la hemeroteca: "La biblioteca se ha ido modernizando con el paso del tiempo y ahora vemos como una celebración los nuevos servicios traducidos en un plan de transformación digital enorme". Uno de ellos es el acceso a la plataforma e-Libro gestionada a través de la Biblioteca del Congreso de la Nación por otro directivo y ex presidente, el Dr. Renato López, en la que encontramos textos educativos/académicos de secundario, universitarios, tratados para investigación y para estudiantes, con el acceso libre y gratuito desde la Biblioteca".

A su vez, por acuerdo de la Directiva, López acaba de comenzar también la gestión de la segunda parte de la digitalización, en este caso de diarios que todavía no están digitalizados ni microfilmados en la Hemeroteca. Por su parte, la tesorera, ex presidenta de la Biblioteca y también movilizadora de estos avances, ingeniera Rita Avelín, reconoció que todo esto se suma "a la digitalización ya existente de más de 40.000 páginas pertenecientes a al menos 28 publicaciones, con ejemplares que van desde 1885 a la actualidad".

No hay que olvidar que la Hemeroteca de la "Franklin" posee numerosas publicaciones sobre la evolución social, política, económica y cultural de San Juan. La gestión de la Comisión Directiva es invalorable en todo momento, si tenemos en cuenta la voluntad permanente de sus integrantes de participar de reuniones periódicas y representar a la institución en diferentes actividades o gestiones que son muy frecuentes. No hay que olvidar que la Hemeroteca de la "Franklin" posee numerosas publicaciones sobre la evolución social, política, económica y cultural de San Juan. La gestión de la Comisión Directiva es invalorable en todo momento, si tenemos en cuenta la voluntad permanente de sus integrantes de participar de reuniones periódicas y representar a la institución en diferentes actividades o gestiones que son muy frecuentes.

Así, los socios ya pueden acceder desde cualquier dispositivo a la plataforma a través de una clave que entrega la institución. Mientras tanto, se sigue trabajando en el "Servicio de Archivo Histórico General de la Biblioteca Franklin" que fue anunciado por el presidente Yanzón durante el citado acto por el 160ª aniversario de la institución. Toda esta valiosísima iniciativa, fundamental también para avanzar en la conservación, organización y digitalización de documentación de enorme valor, contó con la colaboración de dos empresas informáticas, una sanjuanina y otra cordobesa y el apoyo de la Fundación Banco de San Juan. Y la puesta en funcionamiento del servicio fue posible con el aporte técnico de los informáticos Jeremías Bogni y Juan Pablo Ares, permitiendo así abrir las puertas de este patrimonio no solo a docentes, estudiantes, investigadores o periodistas, sino a cualquier sanjuanino que lo requiera.

Por otra parte, no hay que olvidar que la Hemeroteca de la "Franklin" posee numerosas publicaciones sobre la evolución social, política, económica y cultural de San Juan. La gestión de la Comisión Directiva es invalorable en todo momento, si tenemos en cuenta la voluntad permanente de sus integrantes de participar de reuniones periódicas y representar a la institución en diferentes actividades o gestiones que son muy frecuentes. Una labor que como en cualquier institución de este carácter, los directivos la realizan ad honorem, basada en este caso en el gran amor por la cultura y por esta biblioteca tan querida y reconocida en todo el país.

Finalmente, podemos imaginar que al comprobar todo este progreso, estarían hoy muy felices, Domingo F. Sarmiento, donante de los primeros libros y propulsor de la creación a la luz de un modelo similar que vio en EEUU y generado por Benjamín Franklin; también un grupo de jóvenes intelectuales sanjuaninos encabezados por Pedro D. Quiroga, y el entonces gobernador de San Juan, Camilo Rojo, que formalizó la fundación con un decreto del 17 de junio de 1866, como "Sociedad Franklin Biblioteca Popular".