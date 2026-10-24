ONU: Cuba y las desapariciones forzadas

Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista
Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista
A finales de septiembre del corriente año se ha conocido un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) según el cual Cuba acumula 217 solicitudes de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la ONU, ubicándose en el cuarto lugar a nivel mundial, según un informe difundido a finales de septiembre de 2026. Paralelamente se conoce que las torturas, agresiones sexuales y amenazas de muerte marcan el récord de prisioneros políticos en ese país latinoamericano. Es que reclamar agua y luz lleva a prisión y castiga a familias enteras por disposición del régimen gobernante. Es sabido ya que las consignas contra el presidente Miguel Díaz-Canel y su gobierno llenan constantemente las cárceles de nuevos presos políticos. Son entre 5.000 y 10.000 padres y madres, que en la actualidad "no pueden volver a ver a sus hijos en 8 años por la llamada 'Ley de los 8 años', y ya son más de 40.000 padres y madres quienes han sufrido esta injusta y dolorosa prohibición. En los menores esto provoca traumas irresolubles y enfermedades de todo tipo causadas por el estrés y el sufrimiento de no volver a ver a sus progenitores, según organismos defensores de los Derechos Humanos.
La "ley de los 8 años"
La citada "Ley de los 8 años" se refiere a las regulaciones del Código Penal cubano aplicadas a los profesionales de la salud y a otros trabajadores estatales que abandonan una misión oficial o un contrato de trabajo en el extranjero, como es el caso de los médicos, entre otros. Todo esto ocurre en un contexto donde más de 50.000 profesionales cubanos de todas las disciplinas laborales son enviados a trabajar al extranjero en condiciones de deplorable esclavitud, "donde sus salarios son retenidos, sus pasaportes confiscados y sus derechos humanos más elementales conculcados sistemáticamente, mediante legislaciones violatorias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". Esta información surge del trabajo permanente de la organización no gubernamental sin fines de lucro "Prisoners Defenders" con sede en Madrid, España, y en otros países donde deciden realizarse investigaciones similares, dedicada a la defensa jurídica de los derechos humanos y a la promoción de valores democráticos. Este organismo humanitario eleva denuncias y envía información a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Penal Internacional y sirve como fuente de información para otras ONG globales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Pero lo que trae a este informe "Prisoners Defenders" es el citado crecimiento del número de detenidos por las protestas sociales ante la crisis económica, los apagones en la isla, la falta cada día más de alimentos y las ansias de libertad después de 67 años sin democracia, con persecuciones, fusilamientos de disidentes y hambre por parte de los habitantes.
"Martí Noticias", un medio de comunicación y servicio de radiodifusión y televisión cubano con sede en Miami, Florida, destinado esencialmente a informar sobre la realidad de Cuba, subraya los últimos números conocidos en lo que va del año, correspondientes a agosto, según los cuales hay un nuevo récord de detenidos por reclamos en las calles que ascienden a 1339 presos políticos. De esa cifra, 807 son "convictos de conciencia", 495 "condenados de conciencia", 37 "otros presos políticos", 38 detenidos siendo menores de edad, y a ellos se agregan 155 mujeres detenidas "por distintos motivos". A finales de septiembre pasado, Naciones Unidas ha acusado públicamente al régimen cubano de graves violaciones sistemáticas "contra artistas, activistas de derechos humanos y personalidades de la sociedad civil de Cuba", que deben abandonar sus actividades ante el terror de ser detenidos, vejados y mandados a prisión. A su vez, "Prisoners Defenders" denuncia también que la república africana de Botsuana, de carácter democrático, recibe a médicos cubanos de cuyos sueldos solo cobran el 25 % y el resto va al gobierno de Cuba. En otras palabras, "sostiene la esclavitud de los médicos cubanos". El gobierno de Botsuana "paga aproximadamente entre 3 500 y 4 000 dólares mensuales por cada especialista médico cubano al gobierno de La Habana, pero los médicos reciben solo alrededor de 1 000 dólares al mes (lo que representa menos del 25% del total pagado)". Se trata de un "convenio bilateral" que rige desde 2024, con actualizaciones y que involucra a unos 90 profesionales de la salud (médicos, dentistas y técnicos) en nueve distritos del país africano, "generando una facturación anual superior a los 4,2 millones de dólares para el Estado cubano". Botsuana, independizado del Reino Unido en 1966, y ubicado en el sur de África está considerado "uno de los mejores destinos del mundo para hacer safaris, con una gran población de elefantes y felinos".