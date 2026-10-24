ONU: Cuba y las desapariciones forzadas

Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista

A finales de septiembre del corriente año se ha conocido un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) según el cual Cuba acumula 217 solicitudes de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la ONU, ubicándose en el cuarto lugar a nivel mundial, según un informe difundido a finales de septiembre de 2026. Paralelamente se conoce que las torturas, agresiones sexuales y amenazas de muerte marcan el récord de prisioneros políticos en ese país latinoamericano. Es que reclamar agua y luz lleva a prisión y castiga a familias enteras por disposición del régimen gobernante. Es sabido ya que las consignas contra el presidente Miguel Díaz-Canel y su gobierno llenan constantemente las cárceles de nuevos presos políticos. Son entre 5.000 y 10.000 padres y madres, que en la actualidad "no pueden volver a ver a sus hijos en 8 años por la llamada 'Ley de los 8 años', y ya son más de 40.000 padres y madres quienes han sufrido esta injusta y dolorosa prohibición. En los menores esto provoca traumas irresolubles y enfermedades de todo tipo causadas por el estrés y el sufrimiento de no volver a ver a sus progenitores, según organismos defensores de los Derechos Humanos.

La "ley de los 8 años"

La citada "Ley de los 8 años" se refiere a las regulaciones del Código Penal cubano aplicadas a los profesionales de la salud y a otros trabajadores estatales que abandonan una misión oficial o un contrato de trabajo en el extranjero, como es el caso de los médicos, entre otros. Todo esto ocurre en un contexto donde más de 50.000 profesionales cubanos de todas las disciplinas laborales son enviados a trabajar al extranjero en condiciones de deplorable esclavitud, "donde sus salarios son retenidos, sus pasaportes confiscados y sus derechos humanos más elementales conculcados sistemáticamente, mediante legislaciones violatorias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". Esta información surge del trabajo permanente de la organización no gubernamental sin fines de lucro "Prisoners Defenders" con sede en Madrid, España, y en otros países donde deciden realizarse investigaciones similares, dedicada a la defensa jurídica de los derechos humanos y a la promoción de valores democráticos. Este organismo humanitario eleva denuncias y envía información a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Penal Internacional y sirve como fuente de información para otras ONG globales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Pero lo que trae a este informe "Prisoners Defenders" es el citado crecimiento del número de detenidos por las protestas sociales ante la crisis económica, los apagones en la isla, la falta cada día más de alimentos y las ansias de libertad después de 67 años sin democracia, con persecuciones, fusilamientos de disidentes y hambre por parte de los habitantes.

Los médicos cubanos en el exterior son esclavos: solo reciben el 25 % de su sueldo, y el resto va al gobierno de Díaz-Canel. Los médicos cubanos en el exterior son esclavos: solo reciben el 25 % de su sueldo, y el resto va al gobierno de Díaz-Canel.