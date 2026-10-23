La verdad tiene tiempos

El domingo 11 de octubre, al terminar el Ángelus, León XIV contó con sus propias palabras que sería operado de un nódulo en un pulmón. Dos días después, el Vaticano informó que la cirugía había salido bien y que el diagnóstico confirmado era un adenocarcinoma, es decir, cáncer. Entre un anuncio y el otro, en redes y en algunos medios, apareció la pregunta de siempre: ¿sabían y no lo dijeron?

Desde la comunicación institucional, esa pregunta merece una respuesta menos rápida que la indignación. Porque detrás de ella hay una confusión frecuente: creer que ser transparente es decirlo todo, y decirlo ya.

Conviene reconstruir la secuencia antes de juzgarla. El 11 de octubre el Papa anunció el nódulo y la decisión de operarse, y aclaró que había sido detectado a tiempo. El 12 mantuvo su agenda, recibió en audiencia al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, y se despidió de él con un "nos vemos pronto en la Argentina". El 13 ingresó al Policlínico Gemelli, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho; esa misma tarde la Santa Sede comunicó el resultado de la operación y el diagnóstico. Desde el 14, partes médicos diarios firmados por su médico personal y por el jefe del equipo quirúrgico informaron una noche tranquila, controles normales, buena recuperación del pulmón operado y el retorno gradual a la actividad.

Es decir: una comunicación progresiva, con fuentes identificables, en lenguaje accesible y con el propio protagonista hablando primero. Que existiera una sospecha previa, confirmada en el quirófano, no convierte el primer anuncio en una mentira. Un nódulo describe un hallazgo; un adenocarcinoma describe su naturaleza, y entre una cosa y la otra media el estudio del tejido. Lo que sí es legítimo preguntarse es con qué criterios se decidió qué decir y en qué momento. Esa pregunta no es sospecha: es oficio.

Administrar no es manipular

Hay una distinción que quienes trabajamos en comunicación conocemos bien, y que la especialista Auxi Gonzalez recordó en un análisis reciente sobre este mismo caso: administrar información no es lo mismo que administrar percepciones con información engañosa. Toda institución, en una situación crítica, dosifica. Lo hace para verificar antes de afirmar, para proteger a las personas involucradas, para no instalar conclusiones que luego deba corregir y para que hable primero quien tiene la responsabilidad técnica de confirmar.

Comunicar en la incertidumbre exige tres cosas: decir lo que se sabe, reconocer lo que todavía no se sabe y anticipar cuándo habrá novedades. Lo que no admite es usar la incertidumbre como excusa para inducir una lectura falsa. Esa es la frontera ética. La información parcial es legítima; la información parcial diseñada para engañar, no.

En el caso del Papa, los mensajes posteriores fueron coherentes con los primeros. Nadie tuvo que desdecirse. Y eso, en comunicación de crisis, vale más que cualquier primicia.

La transparencia institucional no obliga a publicar cada estudio. Obliga a comunicar lo que la gente necesita para entender la situación y sus consecuencias: si la operación salió bien, si el Papa está en condiciones de ejercer su misión, si el viaje se mantiene. La transparencia institucional no obliga a publicar cada estudio. Obliga a comunicar lo que la gente necesita para entender la situación y sus consecuencias: si la operación salió bien, si el Papa está en condiciones de ejercer su misión, si el viaje se mantiene.

Privacidad e interés público

El caso tiene, además, una tensión que no siempre se nombra. León XIV es una persona con derecho a la intimidad de su historia clínica. También es el jefe de una institución de alcance mundial, con una agenda que incluye una visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre que miles de sanjuaninos esperan. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y ninguna anula a la otra.

La transparencia institucional no obliga a publicar cada estudio. Obliga a comunicar lo que la gente necesita para entender la situación y sus consecuencias: si la operación salió bien, si el Papa está en condiciones de ejercer su misión, si el viaje se mantiene. Sobre esto último, el cardenal Pietro Parolin respondió que dependerá de cómo evolucione la recuperación. Es una respuesta incómoda, pero verdadera. En comunicación, una verdad incompleta dicha a tiempo construye más confianza que una certeza inventada para calmar.

Porque la confianza no se mide por la cantidad de detalles que se comparten. Se mide por la coherencia entre lo que se dice, lo que se reserva y lo que efectivamente ocurre después.

Lo que nos deja

Quienes comunicamos desde instituciones, sean religiosas, públicas o privadas, convivimos a diario con la tentación de la velocidad. Nos piden responder ya, y el silencio de una hora se lee como ocultamiento. Pero el primero en hablar no es necesariamente el que mejor informa, y el que más datos entrega no es siempre el que más ayuda a comprender.

El caso de León XIV deja una lección simple y exigente a la vez: la transparencia no es un volumen, es un criterio. Decir la verdad, decirla con responsabilidad y decirla en el momento en que puede ser comprendida. La verdad tiene tiempos. Respetarlos no es esconderla: es cuidarla.