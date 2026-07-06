¿Por qué la Selección española no canta el himno?

La actual pieza instrumental del Himno de España denominada también Marcha Real, viene del siglo XVIII, y ha sido siempre el Himno de España, salvo durante la II República (1931-1939) cuando se adoptó el llamado "Himno de Riego". Varios autores españoles atribuyen la creación del actual himno a más de un músico. El primero fue el militar Manuel Espinosa de los Monteros en el año 1761, y la pieza musical acompañaba los desfiles militares en los actos a los que acudían miembros de la Casa Real española. Más de un siglo después, en 1908, bajo el reinado de Alfonso XIII, bisabuelo del actual rey Felipe VI, y siendo máxima autoridad de gobierno el conservador Antonio Maura, se llegó a la conclusión que la versión oficial del Himno "necesitaba una interpretación estandarizada para bandas". Por ello, se realizó ese trabajo, incorporando arreglos, fina labor que estuvo a cargo de Bartolomé Pérez Casas, músico mayor del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos. Y, finalmente, el general Francisco Grau Vergara, director de la Banda Real del Palacio Real, fue quien realizó la orquestación definitiva para el Estado español en 1997, bajo del gobierno democrático de José María Aznar (1996-2004). Pero de la letra, nada.

Por eso, resulta curioso que cada vez que tiene que jugar España un partido durante el actual Mundial de Fútbol, los integrantes del equipo están callados, solo escuchando la música y protocolarmente de pie como todos los restantes equipos con su himno nacional. Cuando se le pregunta a alguna autoridad protocolar en España sobre el motivo del "silencio" esto contesta: "No, nosotros no cantamos nuestro himno porque todavía nadie ha escrito una nueva letra después de la fascista letra de los tiempos de Franco". Precisamente, apenas fallecido el dictador, el 20 de noviembre de 1975, y recuperada la dinastía de los borbones, poco después en democracia, bajo forma de monarquía parlamentaria, el primer gobierno, que estuvo a cargo de Adolfo Suárez (1976-1991), dispuso dejar de usar la letra del himno en cada una de las 17 comunidades autónomas en las que está dividida España, porque se consideraba "un homenaje a Francisco Franco", etapa con la que se quería marcar absoluta distancia. Ahora, cuando han transcurrido más de cinco décadas desde entonces, el himno español continua sin letra y no hay ningún anuncio que indique que se trabaja en buscar un texto lírico a la actual marcha oficial del país. Por ello, son muchas las expresiones críticas que se han escuchado a lo largo de los años y que hablan del "pecado" que mientras suena el himno no se diga nada "sobre nuestras gentes, costumbres, éxitos, historia y ni siquiera de la filosofía nacional de España". Numerosos personajes de la Cultura y artistas españoles han criticado que su país tenga un himno que solo es interpretado por las bandas musicales oficiales en actos de Estado o militares. "¿No pensáis que ya es hora de ocuparse de que España no sea el único país con himno sin letra?", se ha escuchado decir en más de una ocasión al final de los principales actos que se realizan en el país. Pero la realidad es que cuando se ha intentado no han podido encontrarse todavía coincidencias para una letra definitiva, sobre todo desde lo político. Finalmente, hay que recordar también que además del Reino de España hay tres países más cuyos himnos nacionales no tienen letra: República de San Marino, República de Bosnia y Herzegovina y la República de Kosovo.