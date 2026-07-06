Venezuela necesita más que una simple ayuda, el compromiso de la comunidad internacional

Los grandes desastres naturales tienen la capacidad de desnudar, con crudeza, las fortalezas y debilidades de una sociedad. En el caso de Venezuela, los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio no solo dejaron miles de víctimas fatales, decenas de miles de damnificados y una infraestructura seriamente dañada. También golpearon a un país que desde hace años enfrenta una profunda crisis económica, sanitaria y alimentaria, agravando una situación humanitaria que ya era extremadamente delicada antes de la catástrofe.

La decisión de la Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de asistir inicialmente a unas 500.000 personas constituye una respuesta indispensable frente a una emergencia de enormes proporciones. Sin embargo, el propio organismo internacional reconoce que los recursos disponibles resultan insuficientes para cubrir la magnitud del desastre. El llamamiento por 50 millones de dólares representa apenas el primer paso de una tarea que demandará un esfuerzo sostenido de la comunidad internacional durante muchos meses.

Las cifras son elocuentes. Antes de los terremotos, cerca de ocho millones de venezolanos ya requerían asistencia humanitaria. Ahora, a esa realidad se suman miles de familias que perdieron sus viviendas, sus fuentes de ingreso y el acceso a servicios esenciales como agua potable, electricidad y atención médica. La emergencia alimentaria, que ya era una preocupación permanente, adquiere dimensiones dramáticas en las regiones más afectadas, especialmente en La Guaira, donde el colapso de edificios y la destrucción de la infraestructura complican la llegada de ayuda.

La rápida movilización de organismos internacionales, gobiernos y entidades humanitarias demuestra que, frente a tragedias de esta magnitud, la cooperación internacional sigue siendo un instrumento insustituible. Los aportes anunciados por distintos países, el despliegue de rescatistas, la distribución de alimentos, medicamentos y refugios temporarios reflejan una reacción que merece ser valorada. Pero también ponen de manifiesto que ningún organismo, por sí solo, podrá responder adecuadamente a una emergencia de semejante escala.

La reconstrucción de Venezuela demandará mucho más que ayuda inmediata. Será necesario restablecer hospitales, escuelas, redes de servicios básicos, viviendas e infraestructura estratégica. Al mismo tiempo, habrá que fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante futuros desastres naturales, especialmente en una nación que llega a esta tragedia con instituciones debilitadas y una prolongada crisis social que ha provocado la emigración de millones de ciudadanos.