Preocupa a científicos indicios del calentamiento global en los océanos

Durante décadas, el océano fue sinónimo de estabilidad relativa. Sus grandes corrientes, como arterias invisibles del planeta, mantuvieron equilibrios térmicos y biológicos que permitieron el desarrollo de ecosistemas, economías costeras y culturas enteras. Hoy, ese supuesto orden comienza a resquebrajarse. La creciente preocupación de la comunidad científica ante el comportamiento del océano, particularmente en las costas japonesas, no es una advertencia aislada, es un llamado de atención que trasciende fronteras.

El aumento del nivel del mar y las alteraciones en las corrientes oceánicas están dejando de ser proyecciones teóricas para convertirse en realidades medibles. Investigadores japoneses advierten que el calentamiento global está modificando dinámicas consideradas estables durante décadas, con impactos directos en infraestructuras costeras, ecosistemas marinos y actividades productivas profundamente arraigadas en la identidad del país. Entre los fenómenos más inquietantes se encuentra la modificación de la corriente Kuroshio, una de las más relevantes del océano Pacífico.

El desplazamiento de Kuroshio hacia el norte, hasta 480 kilómetros más cerca del polo, ha provocado un aumento del nivel del mar en determinadas zonas del litoral japonés y un cambio abrupto en la temperatura del agua. Que la región costera haya registrado un incremento de hasta 6 grados Celsius, sostenido durante dos años consecutivos, no tiene precedentes en los registros científicos. No se trata de una anomalía pasajera, sino de una señal clara de que el sistema oceánico está entrando en un territorio desconocido.

Las consecuencias ya son visibles y palpables. El sector pesquero, pilar económico y social de numerosas comunidades costeras, enfrenta un escenario de incertidumbre. Pescadores de distintas regiones relatan cómo especies tradicionalmente abundantes migran hacia aguas más frías y profundas, mientras otras, hasta ahora poco habituales, comienzan a aparecer en sus redes. Este desajuste reduce las capturas de especies clave, comprometiendo la viabilidad económica de localidades enteras que dependen del mar.