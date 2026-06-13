Presentación audiolibro "Rosas para el alma"

Cada 13 de junio, Argentina celebra el Día del Escritor, una fecha destinada a reconocer a quienes dedican parte de su vida a construir historias, poemas y reflexiones. Sin embargo, este año la conmemoración adquiere un significado especial en Caucete, donde un grupo de autores decidió dar un paso más allá de la escritura para preguntarse algo fundamental: ¿qué ocurre con quienes no pueden leer un libro?

De esa pregunta nació "Rosas para el alma", un audiolibro impulsado por la Agrupación Literaria Escritores del Sol, bajo la idea y coordinación de la escritora Elizabeth Leonor Yanzón. La propuesta reúne textos de autores sanjuaninos que han sido grabados y musicalizados para llegar a personas ciegas, con baja visión, con dificultades motrices o simplemente alejadas de los circuitos habituales de acceso a la cultura.

La iniciativa invita a reflexionar sobre una realidad que pocas veces ocupa el centro de la escena. Hablamos con frecuencia de inclusión, pero no siempre advertimos que la cultura también puede levantar barreras. Un libro cerrado para quien no puede verlo es una puerta que permanece clausurada. Transformarlo en voz significa abrir esa puerta y permitir que la literatura encuentre nuevos caminos.

La tecnología es una poderosa herramienta de integración. Un audiolibro permite que un poema viaje más allá de las bibliotecas, de las librerías y de las distancias geográficas. Puede llegar a una persona mayor que ya no puede leer con comodidad, a alguien que atraviesa una enfermedad, a quien vive en una zona rural o simplemente a quien encuentra en la escucha una forma diferente de acercarse a las palabras.

Por eso, el valor de este proyecto excede el ámbito literario. Se trata de una experiencia humana. Una demostración de que la cultura alcanza su sentido más profundo cuando deja de ser privilegio de unos pocos y se convierte en patrimonio compartido.

La presentación se llevará a cabo hoy en el café de Turcumán Hnos., sito en Calle Além y Ruta 20 Caucete, a las 16 horas. La presentación se llevará a cabo hoy en el café de Turcumán Hnos., sito en Calle Além y Ruta 20 Caucete, a las 16 horas.

Los escritores solemos creer que nuestra tarea concluye cuando ponemos el punto final a un texto. Sin embargo, la verdadera misión comienza cuando ese texto encuentra a su destinatario. Allí reside la importancia de iniciativas como Rosas para el alma: en tender puentes donde antes existían obstáculos.

No es casual que este proyecto vea la luz precisamente en el Día del Escritor. Mientras muchos podrían pensar en una celebración dedicada a quienes escriben, los autores de esta iniciativa eligieron otro camino: trabajar para quienes leen, escuchan y dan sentido a cada palabra. Porque ningún libro existe plenamente sin el encuentro con su lector.