Santa heurística

Vivimos una época que desconfía de la complejidad. Todo parece necesitar una explicación rápida, una frase breve, una idea que circule sin esfuerzo entre un océano de conversaciones urgentes con medio centímetro de profundidad. El mundo, siempre intrincado y lleno de capas, parece obligado a presentarse en versión resumida.

En ese paisaje mental prospera una herramienta poderosa del pensamiento: la Heurística.

Las heurísticas son atajos mentales que nos permiten entender algo rápidamente. Sin ellas, tomar decisiones sería casi imposible; nadie podría vivir revisando todas las causas y consecuencias de cada cosa que sucede.

Pero como ocurre con las herramientas poderosas, el problema aparece cuando se abusa de ellas.

La comodidad de lo simple

Nuestra época adora la explicación simple y todo debe entrar en una frase lo más corta posible. La política se resume en un eslogan, la economía en un gráfico y la historia en un hilo de redes sociales.

Los conflictos del mundo —que tienen raíces profundas, procesos largos y responsabilidades múltiples— se convierten rápidamente en relatos simplificados.

De un lado los buenos. Del otro los malos. Así nomás.

Este mecanismo mental ordena el caos, permite elegir bando y da tranquilidad para entender algo rápidamente.

Pero tiene un costo: la desaparición de la complejidad.

Cuando todo se reduce a una consigna, los matices molestan. Las zonas grises se vuelven incómodas y la realidad queda prolijamente dividida en dos columnas.

Pensamiento rápido

El psicólogo y Nobel de Economía Daniel Kahneman explicó muy bien este fenómeno: los seres humanos, dice, pensamos con dos sistemas: uno rápido, intuitivo y automático; y otro más lento, analítico y reflexivo.

El primero es veloz y eficaz y el segundo es profundo pero exige esfuerzo. En la vida cotidiana, el sistema rápido siempre gana.

Las heurísticas pertenecen a ese territorio. Funcionan como intuiciones organizadas que nos permiten reaccionar sin detenernos demasiado.

El problema aparece cuando ese pensamiento veloz empieza a reemplazar al pensamiento profundo o cuando el atajo se convierte en el único camino y dejamos de explorar los problemas, de aceptar su complejidad y de hacernos preguntas incómodas.

Cuando la realidad se resume demasiado, el sufrimiento solo es estadística. Las víctimas, números dentro de un relato y la exclusión, la pobreza, el exterminio y la muerte verdadera, conceptos abstractos que caben en obscenos informes de prensa. Cuando la realidad se resume demasiado, el sufrimiento solo es estadística. Las víctimas, números dentro de un relato y la exclusión, la pobreza, el exterminio y la muerte verdadera, conceptos abstractos que caben en obscenos informes de prensa.

Simplemente

En el debate público este mecanismo se vuelve visible. La política ha aprendido a trabajar con la lógica del pensamiento rápido.

Las discusiones se transforman en consignas.

Los problemas estructurales en frases de campaña.

Las identidades colectivas en banderas.

Y cada grupo construye su propio relato.

El fenómeno se agudiza cuando observamos los conflictos internacionales. En la guerra cotidiana, esas tragedias humanas cargadas de historia, intereses y heridas acumuladas, aparecen ante nosotros como narraciones binarias.

Un bando representa la verdad.

El otro encarna el terror.

Pero la guerra real es mucho más brutal. Es ese "monstruo grande que pisa fuerte sobre la pobre inocencia de la gente" (gracias León), y allí la simplificación ordena discursos y destruye vidas.

Dolor al natural

Cuando la realidad se resume demasiado, el sufrimiento solo es estadística. Las víctimas, números dentro de un relato y la exclusión, la pobreza, el exterminio y la muerte verdadera, conceptos abstractos que caben en obscenos informes de prensa.

La simplificación extrema invisibiliza lo humano y sin negarlo lo reduce. Y cuando se reduce demasiado termina perdiendo peso moral.

Ese sesgo invisible

Aquí aparece otra paradoja. No solo simplificamos el mundo: también creemos que nuestra mirada es objetiva.

Cada grupo supone que su interpretación es la realidad. Que su lectura de los hechos es neutral y que los prejuicios pertenecen siempre al otro.

Nadie observa el mundo desde un lugar completamente puro. Todos miramos desde alguna historia, desde alguna experiencia, desde alguna intuición.

Uno de los desafíos culturales más urgentes de estos tiempos sería recuperar algo que parece antiguo pero imprescindible: la paciencia para pensar.

Aceptar que el mundo es complejo, que los fenómenos sociales tienen múltiples causas y que los conflictos humanos rara vez se explican con una sola frase.

Las heurísticas seguirán siendo necesarias y parte inevitable de nuestra mente, pero conviene recordar algo:

El problema no es simplificar. El problema es creer que nuestra simplificación es la realidad.

Porque, al final, el sesgo más peligroso es creer que uno no tiene ningún sesgo.