Una nueva edición de la Feria del Libro de Rawson con proyección provincial y nacional

El departamento de Rawson vuelve a la escena cultural de San Juan con una nueva edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. Los días viernes 2 y sábado 3 de octubre, el imponente Complejo Cultural y Deportivo La Superiora abrirá sus puertas, de 8 a 22 horas, para albergar un evento que ha demostrado ser un verdadero faro de identidad comunitaria. La iniciativa, gestionada por el municipio de Rawson, trasciende las fronteras de lo estrictamente literario y se consolida como una cita de relieve nacional, con entrada libre y gratuita.

En tiempos donde las restricciones económicas desafían la gestión pública, la comuna ha diseñado un esquema inteligente para sostener este tradicional encuentro. A través de un entramado estratégico de auspiciantes privados, el aprovechamiento integral de la infraestructura municipal y el firme compromiso del sector creativo, se ha logrado mitigar el impacto sobre las arcas del Estado local. Se trata de un modelo de resiliencia digno de destacar, que prioriza la continuidad del derecho al acceso cultural.

La propuesta se articulará en cinco espacios que fusionarán literatura, pensamiento, educación, innovación y espectáculos. La feria no solo será una vitrina para los talentos regionales, abriendo convocatorias para que escritores y artistas sanjuaninos expongan sus obras, sino que también contará con la participación de escuelas y proyectos del Ministerio de Educación. De manera novedosa, el sector "Rawson Futura" pondrá el foco en la industria, la producción y el desarrollo tecnológico, demostrando que la cultura popular camina de la mano de la innovación.

El plano intelectual cobrará una dimensión nacional insoslayable. El espacio dedicado al pensamiento nacional congregará a autoridades de los tres poderes del Estado provincial en torno a exposiciones de alto impacto. Entre ellas resalta la presencia de Julio Conte Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, quien presentará su libro "Nuevo Mundo. Reflexiones sobre el nuevo mundo". La agenda se enriquecerá con las disertaciones de Pablo Vercovich, autor de "Planificación o dependencia", y de Mariano Sefardini, quien analizará el avance geopolítico de China.

Para coronar el evento, la música y la danza se extenderán hasta la medianoche. El estacionamiento de La Superiora se transformará en un dinámico patio gastronómico, mientras que los escenarios vibrarán con géneros diversos como el rock, folclore, tango, cuarteto y música popular a cargo de creadores locales.