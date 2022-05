Elon Musk, el hombre más rico de la Tierra, ya ha dicho que si finaliza su compra de Twitter por 44.000 millones de dólares, levantará la prohibición indefinida de la empresa sobre Trump. Musk dijo el 10 de mayo que "una suspensión temporal es apropiada, pero no una prohibición permanente". Y ese puede ser el enfoque correcto. Tal vez permitir que Trump regrese a la plataforma y sólo suspenderlo temporalmente cuando pone en peligro la vida de las personas al incitar a la violencia o difundir noticias falsas peligrosas ayudaría a recordar a los estadounidenses cuán irresponsable es y qué líder peligroso sería si regresa al poder. Twitter prohibió a Trump después del asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de sus partidarios, por violar las reglas de la plataforma contra la incitación a la violencia.



Antes de la prohibición de Trump, había publicado más de 56.000 tuits a lo largo de los años. Algunos de sus tuits eran estúpidos pero relativamente inofensivos, como su publicación de 2013 promoviendo falsamente la teoría de la conspiración de que el presidente Obama no era estadounidense. A pesar de que Obama ya había presentado su certificado de nacimiento.



Pero otros tuits de Trump fueron mucho más peligrosos. Sus tuits de octubre de 2020 minimizando el covid-19 y culpando a los medios por supuestamente exagerar la amenaza del virus, y tuits similares meses antes, impidieron que muchos estadounidenses se vacunaran y probablemente provocaron decenas de miles de muertes. Igual de peligrosos fueron los tuits de Trump después de las elecciones de 2020, cuando afirmó falsamente que había ganado y condonó la toma violenta del Congreso.



Trump sigue difundiendo la mentira de que ganó las elecciones hasta el día de hoy, a pesar de que la Corte Suprema, más de 60 tribunales inferiores y su propio vicepresidente han certificado que perdió.

"Los grupos de derechos humanos están en armas sobre el posible levantamiento de la suspensión de Twitter del ex presidente Trump. Pero me pregunto si no sería una buena idea permitir que Trump vuelva a la plataforma, con algunas limitaciones".