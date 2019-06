El "Día del Periodista'', se recuerda en nuestro país el 7 de junio, fecha que fue acordada en 1938 en la provincia de Córdoba, en ocasión de realizarse el "Primer Congreso Nacional de Periodistas''. La fecha fue elegida en virtud de la aparición del primer periódico de la época independentista, la celebre "Gaceta de Buenos Aires'' o "Gazeta de Buenos Ayres'', salida a luz al poco tiempo de sucedida la Revolución de Mayo, en junio de 1810. El autor de imprimirla no podía ser otro que el ilustrado Mariano Moreno, numen de la revolución. Tal periódico tuvo como objetivo dar a conocer a la gente, los pasos que seguía el nuevo gobierno, que depuso al ultimo virrey del Rio de la Plata, Baltasar Cisneros. En esta gaceta no solo escribió la pluma del sagaz ideólogo mencionado, sino otros hombres conocidos de aquella época, con gran protagonismo, como Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Pedro Agrelo y Bernardo de Monteagudo. En el primer número, decía: "... la Junta (ha decidido) que salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de Gazeta de Buenos Ayres, el cual sin tocar los objetos que tan dignamente se desempañan en el Semanario del Comercio (otro periódico) anuncie al público las noticias exteriores e interiores que deban mirarse con algún interés...''. Haciendo una breve reseña de la actividad periodística -en honor a la fecha- con anterioridad a este hecho los investigadores dicen que origen del periodismo en nuestro país arrancó cuando, en tiempos de la colonia, aparecieron una serie de hojas manuscritas que hacían referencia al movimiento de buques que arribaban al puerto de Buenos Aires, como así también describían pormenores de la vida cotidiana porteña. En general a la mayoría de los habitantes les importaba estar al tanto de las últimas noticias, especialmente las llegadas desde Europa, sin embargo, fueron los comerciantes los que más se interesaron por aquellos datos que de alguna manera pudieran haber tenido influencia en sus negocios. En cuanto a la prensa impresa, su inicio está vinculado a la existencia del servicio postal organizado. En la época virreinal circularon papeles impresos por todo aquel vasto territorio, aunque su distribución no se hacía de manera sistemática. En el Río de la Plata el primer exponente de la prensa lo constituye el "Telégrafo Mercantil'', cuyo primer número data del año 1801. Luego, por iniciativa de Manuel Belgrano, apareció el "Semanario de Agricultura, Industria y Comercio''. En la región de Cuyo, en el año 1820 se estableció en Mendoza la primera imprenta, publicando el primer periódico local con el nombre de "El Termómetro del día''. Nuestra provincia incorporó este eficaz medio cultural durante el gobierno del Dr. Salvador María del Carril, quien asumió su mandato el 10 de enero de 1823. En ese tiempo se publicó el Registro Oficial, junto a una serie de periódicos como "El Defensor de la Carta de Mayo'', "El Tambor Republicano'' y la "Fragua Republicana''. San Luis tuvo imprenta más tardíamente. Según el historiador Juan Gez el primer periódico que se publicó fue "La Actualidad'', cuyo número inicial asomó en marzo de 1858.

Por el Prof. Edmundo Jorge Delgado

Magister en Historia