Intenso trabajo de Patrimonio Cultural a 25 años de reglamentada la ley

Hasta el momento de la reglamentación provincial de la Ley 6801 en el año 2001, las cuestiones del Patrimonio quedaban en manos de profesionales que resolvían todo al amparo de la vieja y ya derogada ley 3511 aprobada en el año 1966. Hay que reconocer el trabajo de entonces de los investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en las áreas de Paleontología y Arqueología, especialmente. Pero San Juan no tuvo un Registro de Patrimonio formal hasta el año 2001, y los primeros en presentar rigurosamente el detalle de su patrimonio fueron cada uno de los museos privados adheridos a AMUPRI (Asociación de Museos Privados de San Juan) y los museos provinciales, que por depender de la entonces Subsecretaría de Cultura y Turismo ya poseían el inventario formalizado.

En las mencionadas entidades, se destacaba el empeño inalterable en proteger nuestro patrimonio y su lucha contra el coleccionismo irresponsable. Promulgada el 26 de junio de 1997, la 6801 fue redactada por el entonces diputado Ramón Águedo Herrero, con la colaboración de especialistas, y presentada conjuntamente con el también diputado Humberto Lirussi. Como queda dicho, fue reglamentada en el 2001, bajo decreto Nº 1.134, e inmediatamente se constituyó el primer Consejo de Patrimonio Cultural y Natural de San Juan. Este periodista, a la sazón como máxima autoridad de Cultura y Turismo de la provincia y presidente fundador del citado Consejo, contó con un muy valioso grupo de representantes de las universidades locales y otras instituciones para iniciar esta labor que no se ha interrumpido nunca en distintas administraciones de gobierno.

Pero pocos años después, en 2008, la Ley 6801 sufre reformas y pasa a ser la 7911, tras una modificación en la Cámara de Diputados por la cual el Consejo de Patrimonio Cultural y Natural deja de tener autoridad decisiva y adquiere el carácter de mero órgano consultivo, muy diferente a los objetivos originales de creación. A su vez, cuando en el año 2012 se conforma en la Cámara de Diputados el "Digesto Jurídico", cuerpo unificado de leyes, esta Ley 7911 pasa a ser la 571 F.

Hoy, la autoridad de aplicación sigue siendo el ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y existe desde hace algunos años una Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) dependiente de ese ministerio que, formalmente, tiene la misión de "conservación, protección, preservación, restauración, acrecentamiento y difusión del patrimonio cultural y natural de la provincia de San Juan".

Luego de las positivas gestiones de los arquitectos Andrea Blanco y Jorge Martín, desde diciembre de 2023 es directora de Patrimonio Cultural y Natural de la provincia la profesora Gladys Gonzáles, en el marco de la secretaría de Cultura, a cargo de la Lic. Analía Vilches, y en la órbita del ministerio de Turismo, Cultura y Deporte encabezado por el Dr. Guido Romero. Gonzáles ha demostrado hasta ahora una activa participación y protagonismo en la defensa y relevamiento del patrimonio provincial. Así, y en el marco del Plan Estratégico Provincial que fuera anunciado al comienzo de la gestión por el gobernador Dr. Marcelo Orrego y el ministro Romero, la DPC consolida una gestión "que entiende a la cultura como un instrumento clave de transformación social y desarrollo sostenible". Bajo esta premisa, la provincia no ha dejado de cumplir en ningún momento el programa de Identificación y Registro del Patrimonio Cultural y Natural, según informó a DIARIO DE CUYO la profesora Gonzáles y, recientemente, se logró la declaración como bienes patrimoniales de los siguientes sitios: el "Barreal de Pachimoco", en Jáchal, el Sistema Ferroviario "La Rinconada", en Pocito y la emblemática obra musical "Ay San Juan" de Hilda Rufino, "La Cuyanita", pianista, cantante, compositora y docente sanjuanina. A su vez, y "con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y el desarrollo socioeconómico, desde 2024 se realiza la Expo Patrimonio Cultural "Herencia compartida", un valioso aporte para "la exploración de las dimensiones de nuestro legado". En esta línea educativa, el equipo de Patrimonio Cultural y Natural dictó talleres en 10 departamentos, destinados principalmente a docentes, "para concientizar sobre el rol de las comunidades como custodias activas de su historia", y paralelamente se ha dado prioridad al relevamiento de bienes de alto valor "para analizar sus patologías y, en algunos casos, futuras intervenciones".

El Gobierno local cuenta con el apoyo del sector privado y el trabajo mancomunado con los municipios, con el fin de regular la conservación, restauración y difusión del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia. El Gobierno local cuenta con el apoyo del sector privado y el trabajo mancomunado con los municipios, con el fin de regular la conservación, restauración y difusión del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia.

Entre los sitios de relevancia histórica y arquitectónica relevados figuran el Auditorio "Juan Victoria" (actualmente en obra de restauración), el Molino de Huaco, la Catedral "San Juan Bautista", la Iglesia de "Achango", el Colegio Nacional "Monseñor Pablo Cabrera" y la Escuela Normal Superior "Sarmiento". Esta estrategia de conservación incluye la coordinación de esfuerzos con los ministerios de Infraestructura, Agua y Energía, Minería, la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Recursos Energéticos, y se ha logrado ya intervenir en edificios como la Normal Sarmiento, el Colegio Nacional y la Estación "Belgrano".

Asimismo, la DPC "mantiene su rol de respuesta inmediata ante hallazgos arqueológicos o paleontológicos", actuando en colaboración con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo "Prof. Mariano Gambier" y diversas fuerzas de seguridad. Para todo esto, el Gobierno local cuenta con el apoyo del sector privado y el trabajo mancomunado con los municipios, en pleno cumplimiento de la Ley 571-F. Todo ello con el fin de regular la conservación, restauración y difusión del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia, "garantizando que estos bienes sigan siendo un testimonio vivo para la memoria, el conocimiento y el desarrollo social y económico de todos los sanjuaninos", precisó la Directora de Patrimonio Cultural y Natural.