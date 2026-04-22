    • 22 de abril de 2026 - 18:52

    Massa recibió al exintendente Aranda en Buenos Aires con miras al 2027 y charlaron del peronismo sanjuanino

    El diputado provincial y presidente del Frente Renovador local estuvo con el tigrense. No trascendieron detalles finos, pero se supo que charlaron de economía y del peronismo sanjuanino.

    Franco Aranda reunido con Sergio Massa.

    Franco Aranda reunido con Sergio Massa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El exintendente de la Capital y actual diputado provincial, Franco Aranda, mantuvo un encuentro en Buenos Aires con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. La reunión, de perfil bajo, dejó señales tanto hacia la interna justicialista como hacia el escenario económico nacional.

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    El propio Aranda dio cuenta del cónclave a través de sus redes sociales, donde escribió: “Siempre es bueno reencontrarse con mi amigo Sergio Massa. Compartiendo ideas y pensando en lo que viene para San Juan”.

    Según pudo reconstruir DIARIO DE CUYO a partir de fuentes del espacio, el encuentro tuvo un tono informal. “Franco estaba en Buenos Aires y pasó a saludar a Sergio. Charlaron de la economía nacional y de las provincias. Sergio le pidió un pantallazo sobre el peronismo sanjuanino y hablaron de eso. Pero fundamentalmente fue sobre la economía y la preocupación para el segundo semestre”, señalaron desde el massismo.

    En el entorno de Massa reconocieron que la situación económica ocupa el centro de la agenda, incluso por encima de las definiciones electorales. En ese marco, la mirada sobre las provincias.

    Aranda, que además preside el Frente Renovador en la provincia, se mostró activo en ese armado y con una postura sobre la candiadtura presidencial para el 2027. Días atrás, en una entrevista con Radio Colón, dejó en evidencia su preferencia: “Él no se ha expresado como candidato, pero quienes somos parte del Frente Renovador nos gustaría que lo fuera”, dijo en referencia a Massa.

    El dirigente sanjuanino fundamentó su posición en términos políticos y de gestión: “Por su formación, por su conocimiento del Estado y porque entendemos que hace falta un frente bien amplio. Sergio, con su capacidad de diálogo, tiene llegada a sectores que otros no tienen”.

    Sin embargo, Aranda evitó acelerar definiciones electorales en el corto plazo. “Es una expresión personal. Todavía queda tiempo, son discusiones que se van a dar más adelante”, aclaró, en línea con una estrategia de construcción progresiva dentro del peronismo.

    En esa misma línea, planteó la necesidad de ampliar la base política: “Es importante que se junten dirigentes de todo el arco peronista y también de otros sectores”.

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