¿Ganó o perdió Munisaga en el picadito con Massa? La lectura del partido y la charla de asado entre el PJ y el FR

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, apareció en las fotografías de los medios nacionales por la proximidad reciente con el exministro de Economía de la Nación. Los detalles, en la nota.

La foto apareció en el portal web La Política Online. El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, participó de un partido de fútbol con intendentes y dirigentes del Frente Renovador en San Vicente. El picadito arrancó con los jugadores y apareció el exministro de Economía de la Nación y excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. El tigrense no jugó, pero se anotó para el asado posterior en la Quinta donde descansan los restos del difunto Juan Domingo Perón. ¿Ganó o perdió Munisaga?

En el medio de comunicación especializado hubo una inexactitud. Fuentes confiables, del entorno del rawsino, aseguraron a DIARIO DE CUYO que Munisaga jugó para el equipo de los intendentes y que ganaron 4 a 0 con doblete de Federico Otermín de Lomas de Zamora. En tanto, La Política Online planteó que el intendente sanjuanino estuvo en el bando de los derrotados del massismo.

En el asado, según comentaron las fuentes, Massa dio su visión de la política nacional. Dejó definiciones que empiezan a marcar el pulso del debate interno. El exministro no tiene intenciones inmediatas de ser candidato, pero sí de influir. “No quiere ser candidato, pero está. Tiene mucha experiencia de negociación. Sabe de rosca y tiempos políticos”, dijeron.

Massa marcó un contrapunto con la estrategia de otro sanjuanino: el senador Sergio Uñac, que pidió internas abiertas para definir el candidato presidencial. Por el contrario, el líder del Frente Renovador “entiende que el peronismo no debe organizarse ya. No es conveniente tener un candidato porque funciona como un incentivo a la organización del antiperonismo”.

Asimismo, el tigrense resaltó, de acuerdo a las palabras de los operadores peronistas: “El año que viene puede ser mejor, pero Milei está complicado, aunque puede levantar”. El intendente de Rawson escuchó las reflexiones de Massa como parte de un armado emergente de jefes comunales que quieren desmarcarse del kirchnerismo sin dejar de tener comunicación con Cristina Kirchner. Es el caso de Otermín.