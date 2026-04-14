    • 14 de abril de 2026 - 07:25

    ¿Ganó o perdió Munisaga en el picadito con Massa? La lectura del partido y la charla de asado entre el PJ y el FR

    El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, apareció en las fotografías de los medios nacionales por la proximidad reciente con el exministro de Economía de la Nación. Los detalles, en la nota.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    La foto apareció en el portal web La Política Online. El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, participó de un partido de fútbol con intendentes y dirigentes del Frente Renovador en San Vicente. El picadito arrancó con los jugadores y apareció el exministro de Economía de la Nación y excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. El tigrense no jugó, pero se anotó para el asado posterior en la Quinta donde descansan los restos del difunto Juan Domingo Perón. ¿Ganó o perdió Munisaga?

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    En el medio de comunicación especializado hubo una inexactitud. Fuentes confiables, del entorno del rawsino, aseguraron a DIARIO DE CUYO que Munisaga jugó para el equipo de los intendentes y que ganaron 4 a 0 con doblete de Federico Otermín de Lomas de Zamora. En tanto, La Política Online planteó que el intendente sanjuanino estuvo en el bando de los derrotados del massismo.

    En el asado, según comentaron las fuentes, Massa dio su visión de la política nacional. Dejó definiciones que empiezan a marcar el pulso del debate interno. El exministro no tiene intenciones inmediatas de ser candidato, pero sí de influir. “No quiere ser candidato, pero está. Tiene mucha experiencia de negociación. Sabe de rosca y tiempos políticos”, dijeron.

    Massa marcó un contrapunto con la estrategia de otro sanjuanino: el senador Sergio Uñac, que pidió internas abiertas para definir el candidato presidencial. Por el contrario, el líder del Frente Renovador “entiende que el peronismo no debe organizarse ya. No es conveniente tener un candidato porque funciona como un incentivo a la organización del antiperonismo”.

    Asimismo, el tigrense resaltó, de acuerdo a las palabras de los operadores peronistas: “El año que viene puede ser mejor, pero Milei está complicado, aunque puede levantar”. El intendente de Rawson escuchó las reflexiones de Massa como parte de un armado emergente de jefes comunales que quieren desmarcarse del kirchnerismo sin dejar de tener comunicación con Cristina Kirchner. Es el caso de Otermín.

    "Hay una movida nacional con los intendentes. Es donde se gesta el poder territorial", expresaron las fuentes, que recodaron la visita de Gastón Granados, de Ezeiza, y Julián Álvarez, de Lanús, a Rawson hace un par de semanas atrás. En una reunión plantearon la posibilidad de jugar por la conducción de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que hoy preside el kicillofista Fernando Espinoza.

    Pero entonces, Munisaga jugó con los intendentes en la previa a un asado con Massa y con una idea anterior de pelearle a Kicillof la FAM. ¿Jugó con el kirchnerismo o con el massismo? "Son las inexactitudes decir que Munisaga está con el kirchnerismo o con el massismo. Ni con uno, ni con otro". Las fuentes afirmaron que son amigos con Otermin, Granados y Achával (Pilar): "Son una banda de amigos. Munisaga jugó para los intendentes. Ganaron. Tiene la misma camiseta. Los del Frente Renovador estaban de azul".

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