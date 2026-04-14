Aranda activó el radar electoral: el guiño a Massa candidato, un acercamiento con De la Sota y las señales hacia Andino

En un escenario político todavía sin definiciones formales de cara a 2027, el diputado provincial y titular del Frente Renovador en San Juan , Franco Aranda , comenzó a mover fichas en el tablero nacional y local. Lo hizo tras participar de una serie de reuniones en Mendoza junto a la diputada nacional Natalia de la Sota. Una señal que apunta a fortalecer vínculos entre dirigentes del interior.

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“Me pidieron desde el Frente Renovador nacional que acompañe en Mendoza por la llegada de Natalia. Estuvimos con productores, empresarios y en una mesa política donde pudimos hablar con ella y conocerla más en profundidad” , relató Aranda en Informadisimos, el programa de Fernando Ortiz en Radio Colón.

En ese sentido, el legislador confirmó que la dirigente cordobesa podría desembarcar en la provincia en el corto plazo. “Va a venir por San Juan. Tenemos que acomodar agendas, pero no descarto que pronto la tengamos acá”, anticipó.

Consultado por el escenario nacional, Aranda dejó en claro cuál es la preferencia interna del espacio que lidera en la provincia: una eventual candidatura de Sergio Massa .

“Él no se ha expresado como candidato, pero quienes somos parte del Frente Renovador nos gustaría que lo fuera”, sostuvo. Y fundamentó: “Por su formación, por su conocimiento del Estado y porque entendemos que hace falta un frente bien amplio. Sergio, con su capacidad de diálogo, tiene llegada a sectores que otros no tienen”.

Sin embargo, bajó el tono a cualquier definición inmediata: “Es una expresión personal. Todavía queda tiempo, son discusiones que se van a dar más adelante”. En ese marco, también planteó la necesidad de articulación amplia dentro y fuera del peronismo: “Es importante que se junten dirigentes de todo el arco peronista y también de otros sectores”.

En clave local, Aranda reconoció la proyección de Cristian Andino como uno de los dirigentes con potencial electoral. “Es uno de los que puede estar en la línea de largada. Quedó muy bien posicionado después de la última elección”, afirmó.

No obstante, evitó cerrar filas detrás de una única figura: “No es el único. Hay otros dirigentes que pueden aparecer, pero creemos que es un buen candidato entre varios”.

Capital: sin definición, pero con la puerta abierta

Finalmente, Aranda fue consultado por una eventual candidatura a la intendencia de la Capital, un territorio donde el peronismo aparece sin liderazgo consolidado tras las últimas derrotas. Si bien evitó confirmar aspiraciones personales, tampoco cerró la puerta.

“Hoy no estamos analizando candidaturas, ni la mía ni la de ningún dirigente. Pero queremos participar y vamos a trabajar para ocupar espacios de poder”, aseguró. Y dejó una frase que resonó en clave política: “A lo mejor hoy no ves a nadie postulándose, pero más adelante sí”.