El costo del invierno: la calefacción en San Juan, con opciones desde los $25.000 a casi el millón de pesos

El frío promete llegar para quedarse un par de meses más y en las casas de electrodoméstico ya se exhiben las ofertas en calefacción que hay para el consumidor. Distintos tamaños, funcionalidades y marcas inciden en la brecha de precios que se pueden encontrar en los aparatos tanto eléctricos como a gas, sea natural o con garrafa.

DIARIO DE CUYO realizó un recorrido por distintas casas de electrodomésticos ubicadas en el microcentro sanjuanino, tanto cadenas nacionales como comercios tradicionales de la provincia, para conocer las opciones con las que se encontrarán los sanjuaninos este invierno. El dato llamativo es que, de acuerdo a lo que señalaron vendedores de distintos locales, los valores son similares a los que se exhibieron durante la temporada pasada.

De esta manera, hay aparatos que tienen valores similares y otros que han registrado una variación que promedia entre el 5 y el 10%, conforme indicaron a este medio. Además, desde varias casas señalaron que están esperando el arribo de mercadería nueva y que próximamente se estarán exhibiendo distintas promociones apuntando a conquistar al consumidor, teniendo en cuenta la merma en las ventas.

Con relación a la demanda, las mayores consultas están enfocadas en equipos eléctricos, aunque las opciones a gas con garrafa también son consultadas.

Los precios de los equipos de calefacción en San Juan

Es importante destacar que los precios son a modo de referencia, ya que en caso de pagar de contado se realiza un descuento, al igual que si se compra el equipo con el crédito de la casa. El monto final del producto dependerá no solo del lugar donde se adquiera, sino también de la marca y las funcionalidades que presente.

Con relación a lo que son termoventiladres o calefactores, es decir el equipo eléctrico que utiliza un ventilador para distribuir aire caliente de manera rápida, las opciones rondan desde los $25.000 a superar los $70.000. Se trata de opciones muy buscadas para espacios reducidos debido a que son de tamaño pequeño.

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Se puede encontrar además la tradicional estufa alógena, que emite calor por medio de la radiación infrarroja. En torno a lo que son sus valores, los mismos van desde los $40.000 a promediar los $60.000.

También en lo que son las opciones eléctricas se encuentran los calefactores de convección, que son paneles que utilizan el aire frío del ambiente para calentarlo, creando un calor uniforme. Estas opciones manejan valores más elevados, no solo por sus dimensiones sino por la tecnología que incorporan. Además de ser equipos más seguros ya que la estructura exterior no toma demasiada temperatura, evitando quemaduras accidentales; varios de estos equipos presentan paneles digitales para el control de la temperatura, control remoto y funcionalidades como temporizadores. Con relación a los valores, los mismos van de los $150.000 a superar los $200.000.

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Las alternativas con gas también forman parte de la oferta. En lo que son las estufas de tiro balanceado, el precio final depende de la marca y el tamaño. Los valores oscilan entre los $230.000 a los $935.000. Un detalle no menor sobre este tipo de calefacción es que, al utilizar gas, su instalación debe estar realizada por un profesional matriculado. Si tomamos como referencia los montos que compartieron a este medio desde AISAGA (Asociación de Instaladores Sanitaristas, Agua, Gas y Afines), el costo base de instalación es de $80.000.

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Sin embargo, se trata de un equipo de larga durabilidad, por lo que es una excelente inversión para viviendas propias.

También se pueden encontrar algunos modelos de estufas a gas a las que se les puede anexar una garrafa pequeña para transportar. Estos equipos, con menos variedad de opciones en las casas visitadas, parten desde los $125.000 en adelante.