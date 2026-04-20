Poner a punto los calefactores antes de invierno en San Juan, desde los 60.000 pesos

Se aproximan los meses más largos del año y la calefacción es fundamental para hacerle frente. Ante ello, desde la Asociación de Instaladores Sanitaristas, Agua, Gas y Afines (AISAGA) puntualizaron en la importancia de controlar los equipos antes de volver a darles uso.

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Horacio Correa, miembro de la asociación, desatacó que para esta temporada están majando precios similares al año pasado, entendiendo la situación económica. “Ajustamos los precios lo más que podamos para poder tener nuestra fuente laboral activa”, aseguró. De esta manera, apuntando al bolsillo, se busca generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de controlar los equipos para evitar accidentes con monóxido de carbono.

“No está demás recalcar que tienen que prevenir las condiciones en las que tiene que estar los artefactos, las instalaciones a gas, ya sea por el uso de garrafa, tubo o gas natural. También en el uso de calefacción con otro tipo de combustible, sea leña o carbón, porque también emana monóxido de carbono cualquier combustión. En ese sentido, a lo mejor para algunas personas es reiterativo, pero no está demás difundir y recalcar para evitar tragedias o siniestros”, insistió Correa.

Conforme a lo que indicó Correa, el promedio para lo que es calefactor infrarrojo es de $60.000 la base; mientras que para calefacciones con tiro balanceado el costo base se eleva a $80.000. El precio final dependerá del estado del equipo, si necesita repuesto o la complejidad de la instalación en el caso que se trate de un aparato nuevo.

Para el caso de las cocinas como los calefones que usan gas para su funcionamiento, el gasista matriculado detalló que el costo final dependerá del trabajo que se deba realizar, puntualizando en que es ideal revisar los equipos una vez al año.

Por qué es importante la puesta a punto de los calefactores y a qué estar alerta

Durante el verano los calefactores que están instalados en los domicilios estuvieron expuestos a polvo, pelusa del ambiente y suciedad en general que muchas veces no se percibe. Al usarlos sin una correcta limpieza, esa suciedad se quema y queda en el ambiente, pudiendo resultar tóxica para el ser humano.

Ante este escenario, la recomendación es que un especialista los revise antes del uso intensivo. Ante este escenario, la recomendación es que un especialista los revise antes del uso intensivo.

Es importante que el sitio donde esté instalado el calefactor en el domicilio cuente con ventilación permanente, por lo que las rejillas que existen para tal fin no deben estar obstruidas.

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Otro punto a tener en cuenta es que la llama debe ser siempre azul. Si presenta tonos naranjas, sea en su totalidad o parcial, se debe suspender su uso ya que indica una falla que puede resultar nociva.

Un detalle no menor es que el trabajo lo debe realizar un gasista matriculado, que cuenta con los conocimientos para poder trabajar con gas. Sobre este punto, Correa aseguró que en la web de Ecogas se puede consultar la lista de los profesionales que hay en San Juan. También se pueden consultar la lista de socios de AISAGA comunicándose por WhatsApp al 2644574564.

Los riesgos de calefaccionarse con equipos que no fueron diseñados para eso

“Siempre recalcamos que utilicen para calefaccionar los ambiente los artefactos que están diseñados para tal fin, y que no se usen hornallas o el horno de la cocina, porque son artefactos que no están diseñados para calefaccionar”, destacó Correa.

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Y finalizó: “Además, al no tener una materia orgánica para cocinar, estamos cocinando las chapas, produciendo un doble efecto nocivo. El peligro de la constante emanación de monóxido de carbono y el daño por el calor lo absorben las chapas y es lo que terminamos respirando, siendo muy grave en algunos casos”.