Las elecciones del gremio docente AMET en San Juan tienen el descenlace prácticamente definido

La transición en la conducción de AMET San Juan ya tiene un desenlace prácticamente definido. Tras 12 años de liderazgo de Daniel Quiroga, el actual secretario adjunto, Adrián Ruiz, se encamina a convertirse en el nuevo secretario general sin enfrentar competencia interna, al encabezar la única lista oficializada para los comicios del próximo 5 de mayo.

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En diálogo con el programa Informadísimos de Radio Colón, Ruiz confirmó el escenario electoral y explicó que otras listas quedaron fuera de carrera por no cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto del gremio. “ Nosotros somos la única lista que está oficializada y había otras listas que no son oficializadas ”, sostuvo, y detalló que “ tienen tres personas objetadas porque no cumplen los requisitos para la cantidad de años como afiliados ”.

Lejos de esquivar la polémica, el dirigente defendió el proceso y lo comparó con exigencias habituales en la política institucional: “ Esto es como pasan todas las elecciones. Si querés ser intendente, tenés que residir en el lugar. En el caso del estatuto de nuestro gremio, tenés que tener una cantidad de años como afiliado ”.

Ruiz forma parte del oficialismo que acompañó a Quiroga durante más de una década y reivindica ese recorrido como base de su candidatura. “ Después de 12 años hemos logrado tener la casa propia… con el incremento también de afiliados y con la administración de la gestión ”, destacó.

El dirigente trazó una comparación directa entre los inicios del espacio y la actualidad: “ Cuando iniciamos teníamos 130 afiliados, se alquilaba un local… y hoy hemos adquirido una casa y crecido en número de afiliados ”. Actualmente, según precisó, el gremio cuenta con “ más de 1.900 afiliados ”, en referencia a una cifra que supera ampliamente sus comienzos.

La definición de su candidatura, explicó, fue colectiva: “Es una decisión que siempre se toma en conjunto… mis compañeros y la gente allegada nos han propuesto para esta lista”. Además, subrayó su experiencia previa: “Actualmente soy secretario de Acción Social de Nación… he tenido un cargo responsable a nivel nacional”.

En medio de cuestionamientos por la presencia de familiares en la lista —entre ellos el hijo de Quiroga—, Ruiz rechazó cualquier lógica de “herencia” sindical y puso el foco en la trayectoria profesional. “No es esto de la dinastía o el nombre legado… tiene 26 o 27 años de trabajo en la docencia”, afirmó.

En esa línea, remarcó una característica distintiva del gremio: “Nosotros no hemos tenido licencias gremiales… todos los que tenemos cargos los hemos concursado, nos hemos capacitado y hemos tenido oposiciones”.

Educación técnica en crisis

Ruiz fue crítico con el contexto actual de la educación técnica y apuntó directamente al Gobierno nacional por la falta de recursos.

“El problema que tenemos es de financiamiento”, sintetizó, aunque contextualizó la problemática en un proceso más amplio: “Veníamos de la Ley Federal de Educación en la cual las escuelas técnicas desaparecían… hoy recuperamos la identidad, pero el financiamiento no está”.

El dirigente también se refirió a gestiones recientes para revertir la situación: “Ha habido una medida cautelar hace 15 o 20 días en la cual se restituyen los fondos”, y anticipó que el gremio ya trasladó el reclamo a la mesa paritaria: “Hemos preguntado cómo el gobierno provincial va a solicitar el reintegro de esos fondos que no fueron girados”.

Elección con impacto nacional

Aunque sin competencia interna, Ruiz buscó reforzar la importancia de los comicios y convocó a la participación. “Esta no es solamente una contienda electoral provincial, sino también nacional”, advirtió, al señalar que en simultáneo se definirán autoridades en otros niveles del sindicato.

Finalmente, llamó a las urnas: “Esperamos que el 5 nos acompañen la mayor cantidad de afiliados”, en una jornada electoral que se desarrollará entre las 8 y las 20.