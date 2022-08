Como en todo el mundo, en nuestra provincia también se impone un mayor desarrollo científico para preservar los recursos hídricos.



Tanto en San Juan como en el resto del mundo, el agua es uno de los bienes más preciados para el desarrollo de actividades productivas y económicas, como también para el consumo humano. En nuestra provincia, desde la época de la colonización se tuvo conciencia de que si no se aprovechaba correctamente este recurso no iba a ser posible la vida humana. Nuestro prócer mayor, Domingo Faustino Sarmiento decía que el agua era para San Juan como la sangre para el hombre y ante eso surge la necesidad de darle toda la importancia necesaria, optimizando científicamente su estudio para conocer medios de obtención, su distribución y control del uso, para un aprovechamiento apropiado. Estamos en una época en que el agua es uno de los recursos que necesitan mayor cuidado para no ser desaprovechado y es a través de la profesionalización de su manejo que se lograrán obtener resultados. Como ya hemos mencionado, la consulta a países que se encuentran en similar situación a la nuestra, tal el caso de Israel y Chile, entre otros países sudamericanos, es clave para incorporar técnicas y procedimientos que ayuden al aprovechamiento del recurso hídrico, a través de soluciones como la desalinización para contar con agua de mejor calidad.



Actualmente, a través del Departamento de Hidráulica de la provincia se realizan tareas de contenido científico que ayudan a establecer pronósticos y mediciones de caudales. Para la toma de registros en las estaciones niveológicas y puntos de aforos se precisa personal técnico y profesional especializado. En este sentido, al advertir esta carencia se ha puesto en práctica una política de incorporación -como personal contratado- de equipos de profesionales especialistas para intentar darle a la repartición el perfil científico que le está faltando.



Respecto de las estaciones niveológicas -en total hay 7 identificadas como la del Río Blanco, Los Patos Norte, Pantanosa, Corrales de Alambre, Teatrinos, Calderón y Pachón- este año estarán haciendo mediciones de nieve caída hasta septiembre, para determinar el pronóstico de escurrimiento de la próxima temporada. La Jefa Técnica de la repartición, Guadalupe López, sostiene que hasta ahora las nevadas han estado en un mejor nivel que el año pasado pero todavía no es suficiente para decir que la situación ha mejorado o que va a mejorar decididamente.



POZOS SUBTERRÁNEOS

Ante la escasez de agua, el control estricto de aprovisionamiento y la corta motivada por un extenso período de monda, se ha estado intentando mitigar la situación de numerosos productores chacareros y forrajeros con la red de pozos que posee la provincia, la que alcanza las 118 perforaciones. Cincuenta de ellas han tenido que ser actualizadas, lo mismo que muchas de las 75 perforaciones de la batería de pozos Ullum-Zonda que están afrontando algunos inconvenientes para proveer los caudales habituales, algo similar a la situación en que se encuentran los 8.000 pozos privados censados en la provincia. De ahí la importancia de mantener los cauces en buen estado, al igual que las perforaciones que cada vez encuentran agua de los acuíferos en los sectores más profundos, a consecuencia de la sequía. Esta situación ha estado ocasionando algunos problemas de disponibilidad de agua -especialmente para cultivos de chacra a los que no se les puede interrumpir la provisión- que por el momento es difícil determinar su origen ya que no se cuenta todavía con el estudio del estado de las aguas subterráneas encargado al INA-CRAS (Instituto Nacional del Agua-Centro Regional de Aguas Subterráneas).



El agua de pozo es un recurso que sirve para cubrir los escasos escurrimientos, por lo que la tecnificación de estos sistemas es de fundamental importancia para garantizar su efectividad. La automatización para garantizar un correcto funcionamiento es clave para lograr la mayor eficiencia y esto también está vinculado con los avances científicos que se puedan lograr.



Vinculado al riego también está el tema del mantenimiento y mejoramiento de red de canales, con el avance en la impermeabilización de la red secundaria y la optimización de los sistema de limpieza para evitar la contaminación ambiental.



La tecnificación de los sistemas de riego es otro de los objetivos sobre los que se debe avanzar, mejorando los sistemas de presurización a fin de facilitar la instalación de sistemas de riego por goteo en una mayor cantidad de hectáreas.



En todo este marco es muy importante la interrelación entre organismos competentes, para intercambiar conocimientos y experiencias en relación a la administración, manejo y control del buen uso del agua. Tanto el Estado como los particulares, unidades académicas de las universidades y entes específicos dedicados al estudio de los recursos hídricos deben trabajar en conjunto para que el agua sea utilizada como corresponde.



PARTICIPACIÓN DE REGANTES

Como lo prevé la ley de creación del organismo, la administración del agua de la provincia está a cargo del Departamento de Hidráulica, cuya dirección está cargo del Secretario del Agua y Energía, y el Consejo de Regantes que tiene un director, 3 consejeros por cada una de las zonas en que está dividido el sistema de riego; un ingeniero civil y un agrónomo. Por cada departamento también hay una Junta de Riego, que participa de la habituales reuniones del Departamento de Hidráulica y las que realiza la denominada Mesa del agua, para definir diversos aspectos de la política hídrica.



Un aspecto para tener en cuenta es que durante el próximo mes de octubre tendrán lugar las lecciones de miembros de las juntas de riego departamentales.

Por Alfredo Correa

DIARIO DE CUYO