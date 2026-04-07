El teatro como una forma de expresión artística donde se cuentan historias, se comparten emociones y se crean mundos imaginarios.

En la escuela, el teatro es una herramienta que ayuda a expresarse, perder la vergüenza y trabajar con otros. A través del juego dramático, pueden desarrollar la imaginación, la confianza y aprender a comunicar lo que sienten y piensan.

¿Te animás a actuar tres emociones diferentes?

Texto realizado por la Supervisora de Especialidad Tetarto Lic. Liliana Accolti.

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

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Cuyito N°14 -EL TEATRO

Pequeños grandes protagonistas

En el jardín “Camino del Inca”, los más chicos comenzaron una gran aventura: adaptarse a la escuela. Con juegos, amigos y mucha imaginación, crearon máscaras de monstruos súper divertidas. Así, aprendieron a expresar emociones y sentirse seguros. En este jardín, cada niño es protagonista de su propia historia.

¿Te animás a hacer tu máscara?

Necesitas cartón, goma eva, papel, pegamento, tijeras, la ayuda de un adulto y ¡mucha creatividad!

Texto realizado por la Supervisora de Zona 11 Lic. Maria Mercedes Bermudez y colaboración con el equipo directivo y docentes del ENI N°32.

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Una aventura en Ullum

Los niños del ENI N° 43 “Mafalda” vivieron una experiencia increíble: exploraron Ullum y descubrieron la jarilla, una planta con muchos beneficios. Además, crearon productos como jabones y shampoo con nombres divertidos. ¡Se convirtieron en pequeños científicos! ¿Te gustaría investigar algo de la naturaleza? Seguro hay un montón de secretos esperando por vos

Texto realizado por la Supervisora Lic. Alicia Rocco en colaboración con el equipo directivo y docente ENI N°43 Mafalda.

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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¿Por qué le tenemos miedo?

En la Escuela Ingeniero Marco Antonio Zalazar, en Pocito, los chicos de 3° grado vivieron un proyecto muy especial. Mientras aprendían a leer y escribir mejor, investigaron sobre los alacranes, cómo reconocerlos y qué hacer para cuidarse.

Crearon cuentos, juegos, canciones y hasta su propio libro: “Somos autores de nuestro propio libro”. Aprender con temas reales hace todo más interesante. ¿Te gustaría crear tu propio libro?

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NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

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Aprendemos sobre el Síndrome de Down

En la escuela aprendemos que el síndrome de Down es una condición genética que forma parte de la diversidad de las personas. Cada uno es único y especial, y eso nos enriquece como comunidad. Usar medias distintas es una forma divertida de decir “¡todos somos diferentes y valiosos!”. ¿Te animás a probar? Recordá: respetar, ayudar y aceptar a los demás hace que el mundo sea un lugar mejor.

Texto realizado por la Supervisora Lic. Silvana Martin en conjunto con la Escuela de Educación Especial Aleluya.

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

enseñanza

Pequeñas acciones, grandes ayudas

En casa, todos podemos ayudar un poquito: ordenar, compartir y decir palabras mágicas como “gracias” y “por favor”. También es importante pedir perdón cuando nos equivocamos.

Así, hacemos que todos se sientan queridos y felices. ¿Y vos? ¿En qué ayudás en casa hoy? Cada pequeña acción cuenta y hace la diferencia.