El teatro como una forma de expresión artística donde se cuentan historias, se comparten emociones y se crean mundos imaginarios.
El teatro como una forma de expresión artística donde se cuentan historias, se comparten emociones y se crean mundos imaginarios.
En la escuela, el teatro es una herramienta que ayuda a expresarse, perder la vergüenza y trabajar con otros. A través del juego dramático, pueden desarrollar la imaginación, la confianza y aprender a comunicar lo que sienten y piensan.
Actividad sugerida
La caja de las emociones
Desafío:
¿Te animás a actuar tres emociones diferentes?
Pequeños grandes protagonistas
En el jardín “Camino del Inca”, los más chicos comenzaron una gran aventura: adaptarse a la escuela. Con juegos, amigos y mucha imaginación, crearon máscaras de monstruos súper divertidas. Así, aprendieron a expresar emociones y sentirse seguros. En este jardín, cada niño es protagonista de su propia historia.
¿Te animás a hacer tu máscara?
Necesitas cartón, goma eva, papel, pegamento, tijeras, la ayuda de un adulto y ¡mucha creatividad!
Una aventura en Ullum
Los niños del ENI N° 43 “Mafalda” vivieron una experiencia increíble: exploraron Ullum y descubrieron la jarilla, una planta con muchos beneficios. Además, crearon productos como jabones y shampoo con nombres divertidos. ¡Se convirtieron en pequeños científicos! ¿Te gustaría investigar algo de la naturaleza? Seguro hay un montón de secretos esperando por vos
¿Por qué le tenemos miedo?
En la Escuela Ingeniero Marco Antonio Zalazar, en Pocito, los chicos de 3° grado vivieron un proyecto muy especial. Mientras aprendían a leer y escribir mejor, investigaron sobre los alacranes, cómo reconocerlos y qué hacer para cuidarse.
Crearon cuentos, juegos, canciones y hasta su propio libro: “Somos autores de nuestro propio libro”. Aprender con temas reales hace todo más interesante. ¿Te gustaría crear tu propio libro?
Aprendemos sobre el Síndrome de Down
En la escuela aprendemos que el síndrome de Down es una condición genética que forma parte de la diversidad de las personas. Cada uno es único y especial, y eso nos enriquece como comunidad. Usar medias distintas es una forma divertida de decir “¡todos somos diferentes y valiosos!”. ¿Te animás a probar? Recordá: respetar, ayudar y aceptar a los demás hace que el mundo sea un lugar mejor.
Pequeñas acciones, grandes ayudas
En casa, todos podemos ayudar un poquito: ordenar, compartir y decir palabras mágicas como “gracias” y “por favor”. También es importante pedir perdón cuando nos equivocamos.
Así, hacemos que todos se sientan queridos y felices. ¿Y vos? ¿En qué ayudás en casa hoy? Cada pequeña acción cuenta y hace la diferencia.