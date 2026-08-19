Costo de la construcción: se desaceleró a 2,1% en julio y quedó en línea con la inflación

El índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires se desaceleró a 2,1% en julio contra junio de 2026 y se mantuvo en línea con la variación de la inflación, según datos relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

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Contra el mismo mes de 2025, el ICC aumentó 32,5% y cerró el período enero-julio con un incremento de 19,2%. La suba en el indicador estuvo condicionada por el incremento en el capítulo de “ Materiales”, “Mano de obra” y “Gastos generales” con 1,6%, 2,5% y 2,5% respectivamente.

Respecto a junio, cayó 0,5 puntos porcentuales (p. p.), por lo que anotó su segunda desaceleración consecutiva. A su vez, el índice se mantuvo en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una escalada en julio.

“Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 19 de mayo de 2026, aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde julio de 2026, sumado a una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno” que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

A su vez, “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de julio a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

Asimismo, incluye una actualización aprobada por el ENReGE en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas y una actualización autorizada por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.

El aumento de los ítems de obra en julio

Los costos de construcción volvieron a mostrar subas en julio, aunque el impacto fue dispar entre las distintas etapas de una obra. Según el Indec, los mayores incrementos se registraron en vidrios, movimiento de tierra y otros trabajos y gastos.

-Movimiento de tierra: 3%.

-Estructura: 2,2%.

-Albañilería: 2,2%.

-Yesería: 1,3%.

-Instalación sanitaria y contraincendios: 1,9%.

-Instalación de gas: 1,9%.

-Instalación eléctrica: 2,5%.

-Carpintería metálica y herrería: 0%.

-Carpintería de madera: 1,2%.

-Ascensores: 2,1%.

-Vidrios: 3,6%.

-Pintura: 1,5%.

-Otros trabajos y gastos: 2,7%.