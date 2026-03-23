Novedad en la construcción regional: Grupo Fonther invierte en el desembarco de Concrehaus en San Juan y Mendoza

Los paneles EPS de Concrehaus ya han demostrado su impacto en el mercado, consolidándose como una de las soluciones más avanzadas y confiables del país, desarrolladas por una de las fábricas más prestigiosas de Argentina en este sistema constructivo. En este contexto, Grupo Fonther da un paso decisivo al incorporar la marca Concrehaus y avanzar en su posicionamiento estratégico en la región, a partir de una fuerte inversión y el respaldo de una red consolidada de grandes proyectos que acompañan este crecimiento.

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En San Juan , la empresa ya participa en dos proyectos mineros y continúa desarrollando barrios residenciales junto al Sanatorio San Juan y empresarios que han acompañado este importante salto de marca.

En Mendoza , a través de su experiencia y trayectoria, Grupo Fonther , junto a Materiales Mendoza, abastece a grandes constructoras, desarrolladores, organismos como el IPV y referentes clave del sector, actores fundamentales para hacer posible este desembarco.

Este movimiento no representa un simple cambio de marca. Es un salto tecnológico y una inversión estratégica orientada a traer la última generación de paneles constructivos a la región, con el objetivo de elevar los estándares de construcción en Mendoza y San Juan.

Grupo Fonther no solo cuenta con los principales clientes del mercado, sino que desde hace años lidera un proceso de formación y profesionalización del sistema. A través de capacitaciones constantes en ambas provincias, ha acompañado a empresas, desarrolladores y profesionales en la adopción de esta tecnología.

Tal es así que este crecimiento dio origen a la Academia Fonther, un espacio de formación donde se capacitan ingenieros, maestros mayores de obra, arquitectos, constructores y actores clave de la industria, consolidando una comunidad técnica preparada para responder a las nuevas demandas del sector.

En línea con este compromiso, la empresa firmó un convenio con el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el Ministerio de Producción y la Unión Industrial, mediante el cual durante todo el mes de marzo se dictan capacitaciones semanales sobre el sistema constructivo. Más de 300 personas participan de estas jornadas y obtienen su certificación, en instancias de formación gratuitas dictadas por ingenieros especializados.

Entrevista a Hernán Fontana, gerente general de Grupo Fonther

En San Juan, la empresa ya participa en dos proyectos mineros y continúa desarrollando barrios residenciales.

—¿Por qué la empresa invierte en capacitaciones?

—Hoy uno de los grandes desafíos en la construcción es la mano de obra. Desde nuestro lugar entendemos que es fundamental invertir en la formación de personal calificado, para que las empresas que trabajan con nosotros puedan contar con equipos preparados y a la altura de las exigencias actuales.

El mercado de la construcción con paneles EPS ha crecido de manera muy significativa en los últimos años, lo que genera una demanda cada vez mayor. Frente a este escenario, creemos que no alcanza solo con ofrecer el sistema: es necesario acompañarlo con capacitación.

Por eso invertimos y ponemos un fuerte foco en la formación, entendiendo que es clave para sostener el crecimiento del sector y responder a lo que hoy los clientes necesitan.

—¿Cómo vienen evolucionando estas capacitaciones?

—Estas capacitaciones las venimos brindando desde hace muchos años, pero notamos que con la incorporación de la marca Concrehaus el interés creció significativamente. La convocatoria de este año superó nuestras expectativas.

En la última jornada capacitamos a más de 320 profesionales, lo que para nosotros representa un gran desafío como empresa. Esto nos impulsa a seguir invirtiendo en formación y a redoblar el compromiso con el desarrollo del sector.

“Hoy el desafío no es solo vender paneles ni construir, sino elevar la calidad de la construcción formando a quienes la hacen posible.”

Contacto : 261 615 0559 / 2644841388

Instagram : @fontherpaneles

@Grupofonther

@Materialesmendoza